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Haberler Galeri Açıköğretim öğrencileri dikkat! Bugün son... 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim öğrencileri dikkat! Bugün son... 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) online sınavı 18 Nisan'da başlamıştı. Yayımlanan takvime göre, online sınav bugün (7 Mayıs) sona eriyor. Sınava henüz katılamayan adayların bugün içerisinde sınavlarını tamamlamaları gerekiyor. AÖF online vize sınavına giren öğrenciler sonuçları beklemeye başladı. Peki, 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 07.05.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 16:33
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Açıköğretim öğrencileri dikkat! Bugün son... 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında AÖF bahar dönemi vize sınavı online olarak gerçekleştiriliyor. 18 Nisan'da başlayan vize sınavı bugün sona eriyor. Sınava katılan öğrenciler sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili Anadolu Üniversitesi'nden açıklama geldi. Peki, 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! Bugün son... 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF ONLİNE SINAV NE ZAMAN BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesü online sınav tarihi: 18 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! Bugün son... 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ONLİNE SINAV NASIL OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi online sınavı ile ilgili detaylar şu şekilde:

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! Bugün son... 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAVA NASIL GİRİLİR?

www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.

Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 7 Mayıs'a kadar sınavlara girilebilecek.

SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! Bugün son... 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Her bir dersin sınavı 20 sorudan oluşacak ve sınav süresi 30 dakika olacak. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.