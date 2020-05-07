Açıköğretim öğrencileri dikkat! Bugün son... 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında AÖF bahar dönemi vize sınavı online olarak gerçekleştiriliyor. 18 Nisan'da başlayan vize sınavı bugün sona eriyor. Sınava katılan öğrenciler sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili Anadolu Üniversitesi'nden açıklama geldi. Peki, 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...