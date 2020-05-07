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Açıköğretim öğrencileri dikkat! Bugün son... 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) online sınavı 18 Nisan'da başlamıştı. Yayımlanan takvime göre, online sınav bugün (7 Mayıs) sona eriyor. Sınava henüz katılamayan adayların bugün içerisinde sınavlarını tamamlamaları gerekiyor. AÖF online vize sınavına giren öğrenciler sonuçları beklemeye başladı. Peki, 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.05.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 16:33
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