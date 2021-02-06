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06 Şubat 2021, Cumartesi
Haberler Galeri Aç kalan kurt sürüsü kangal köpeğini parçaladı! Dehşet dolu anlar böyle görüntüledi
Aç kalan kurt sürüsü kangal köpeğini parçaladı! Dehşet dolu anlar böyle görüntüledi
Aç kalan kurt sürüsü kangalı yedi. Vahşi doğanın gerçek yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı. Sivas'ın Gemerek ilçesinde 7 kurt, çiftçinin kangal köpeğini boğdu. Dehşet dolu anlar kameraya yansıdı.
Giriş Tarihi: 06.02.2021 06:41 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 06:42