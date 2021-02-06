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Aç kalan kurt sürüsü kangal köpeğini parçaladı! Dehşet dolu anlar böyle görüntüledi

Aç kalan kurt sürüsü kangalı yedi. Vahşi doğanın gerçek yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı. Sivas'ın Gemerek ilçesinde 7 kurt, çiftçinin kangal köpeğini boğdu. Dehşet dolu anlar kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 06.02.2021 06:41 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 06:42
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Aç kalan kurt sürüsü kangal köpeğini parçaladı! Dehşet dolu anlar böyle görüntüledi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 7 kurt, kangal köpeği boğdu. Kurtların, köpeği telef ettiği an, kameraya yansıdı.

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Aç kalan kurt sürüsü kangal köpeğini parçaladı! Dehşet dolu anlar böyle görüntüledi

Olay, Sivas'a Gemerek'e bağlı Koçoğlu köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan, evli ve 4 çocuk babası Tanış Korkmaz'a (50) ait Kangal köpeğine 7 kurt saldırdı.

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Aç kalan kurt sürüsü kangal köpeğini parçaladı! Dehşet dolu anlar böyle görüntüledi

Kurtların boğduğu köpek, telef oldu. Kurtların, köpeğe saldırma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah uyandığında köpeğinin yerinde olmadığını fark eden ve yerde kan izlerini gören Korkmaz, kamera kayıtlarına baktığında kurtların saldırdığını gördü.

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Aç kalan kurt sürüsü kangal köpeğini parçaladı! Dehşet dolu anlar böyle görüntüledi

Kurtların devamlı köylerine indiğini söyleyen Tanış Korkmaz, "Kurtlar yazın da kışın da köyümüze iniyor. Bir kez de yazın benim 2 tane buzağıma kurtlar saldırdı ve yediler. 3 sene önce de eşeğimi alıp götürdüler. Kurtlar devamlı bizim köyümüze geliyor" dedi.

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Aç kalan kurt sürüsü kangal köpeğini parçaladı! Dehşet dolu anlar böyle görüntüledi