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Abisinin ilişkilerini öğrendiğini Whatsapp'tan sevgilisine söyleyen kız aldığı tepkiyle şoke oldu!

Sosyal medyaya düşen WhatsApp konuşmaları gündeme oturdu. Sevgilisi ile ilişkisini ağabeyinin öğrendiğini erkek arkadaşına söyleyen genç kız, aldığı tepki karşısında şaşkına döndü. Milyarlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kahkahaya boğan konuşmalar da gerçekleşiyor. Bu konuşmalar arasında bir tanesi var ki, Türkiye günlerce bu sohbeti konuştu.

Giriş Tarihi: 24.09.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 17:50
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Abisinin ilişkilerini öğrendiğini Whatsapp'tan sevgilisine söyleyen kız aldığı tepkiyle şoke oldu!

1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gün içerisinde milyonlarca komik sohbetlere ortam sağlıyor. WhatsApp'tan gelen ilginç mesajlar sosyal medyada yankı uyandırdı. Grup ya da bireysel olarak sesli, görsel ya da yazılı sohbet edilebilen WhatsApp'tan yansıyan komik diyaloglar sosyal medyayı salladı. Bu konuşmalar arasında bir tanesi var ki, Türkiye günlerce bu sohbeti konuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Abisinin ilişkilerini öğrendiğini Whatsapp'tan sevgilisine söyleyen kız aldığı tepkiyle şoke oldu!

Sosyal medyaya düşen WhatsApp konuşmaları gündeme oturdu. Aşkını WhatsApp'tan itiraf eden Emre, aldığı cevapla sosyal medyada olay oldu.

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Abisinin ilişkilerini öğrendiğini Whatsapp'tan sevgilisine söyleyen kız aldığı tepkiyle şoke oldu!

Milyarlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kahkahaya boğan konuşmalar da gerçekleşiyor. Bu konuşmalar arasında bir tanesi var ki, Türkiye günlerce bu sohbeti konuştu.

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Abisinin ilişkilerini öğrendiğini Whatsapp'tan sevgilisine söyleyen kız aldığı tepkiyle şoke oldu!
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Abisinin ilişkilerini öğrendiğini Whatsapp'tan sevgilisine söyleyen kız aldığı tepkiyle şoke oldu!

Dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullanıcının tercih ettiği WhatsApp, her gün birbirinden komik diyaloglara sahne oluyor.