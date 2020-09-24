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Abisinin ilişkilerini öğrendiğini Whatsapp'tan sevgilisine söyleyen kız aldığı tepkiyle şoke oldu!
Sosyal medyaya düşen WhatsApp konuşmaları gündeme oturdu. Sevgilisi ile ilişkisini ağabeyinin öğrendiğini erkek arkadaşına söyleyen genç kız, aldığı tepki karşısında şaşkına döndü. Milyarlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kahkahaya boğan konuşmalar da gerçekleşiyor. Bu konuşmalar arasında bir tanesi var ki, Türkiye günlerce bu sohbeti konuştu.
Giriş Tarihi: 24.09.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 17:50
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