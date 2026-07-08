ABD'nin Erzurum mesaisini ortaya koyan belge Osmanlı Arşivi'nden çıktı

Osmanlı Arşivi'nde gün yüzüne çıkarılan 1913-1914 tarihli resmi belge, ABD'den Erzurum'a gelen heyete Osmanlı makamlarınca her türlü kolaylığın sağlanmasının istendiğini ortaya koydu. Belge, Erzurum'un I. Dünya Savaşı öncesinde uluslararası enerji ve jeopolitik dengelerde üstlendiği kritik role de ışık tutuyor.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir, Osmanlı Arşivi'nde yaptığı araştırmalar sırasında Erzurum'un I. Dünya Savaşı öncesindeki uluslararası önemine ışık tutan dikkat çekici bir belgeyi gün yüzüne çıkardı. 1913-1914 yıllarına tarihlenen resmi belgede, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Erzurum'a gelen bir heyetin görevini rahatlıkla yerine getirebilmesi amacıyla ilgili makamlara her türlü kolaylığın sağlanması isteniyor.

BELGE, ERZURUM'UN STRATEJİK ÖNEMİNİ ORTAYA KOYUYOR İlk bakışta idari bir yazışma niteliği taşıyan belge, dönemin uluslararası siyasi ve ekonomik dengeleri dikkate alındığında çok daha büyük bir anlam kazanıyor. XX. yüzyılın başları, dünyanın sanayi ve askeri gücünü belirleyen en önemli unsurun petrol haline geldiği yıllardı. Bu nedenle Osmanlı Devleti'nin doğu vilayetleri, büyük devletlerin dikkatini çeken bölgeler arasında yer alıyordu. Taner Özdemir, ortaya çıkardığı belgenin yalnızca Amerikan heyetinin Erzurum ziyaretini belgelemekle kalmadığını, aynı zamanda şehrin dönemin uluslararası enerji ve jeopolitik politikaları içerisindeki önemini de gösterdiğini söyledi. Özdemir, "Erzurum, Kafkasya ile Mezopotamya arasında uzanan stratejik coğrafyanın en önemli merkezlerinden biriydi. XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Rus, Fransız, İngiliz ve Amerikan araştırmacılar bölgenin jeolojik yapısını, madenlerini ve petrol emarelerini incelemeye başladı. Osmanlı Devleti de bu faaliyetleri yakından takip ederek resmi izinlerle yürütülmesini sağlıyordu" dedi.

YABANCI HEYETLERİN BÖLGEYE İLGİSİ DEVLET KAYITLARINA YANSIDI Arşiv belgeleri, yabancı mühendislerin, jeologların ve bilim heyetlerinin Erzurum ve çevresine yaptıkları seyahatlerin devlet kayıtlarına geçtiğini gösteriyor. Özellikle Rus ve Fransız araştırmacıların Doğu Anadolu'daki jeolojik yapı ve petrol emareleri üzerine incelemeler yaptığı, Amerikan heyetinin de aynı dönemde bölgede araştırmalarda bulunduğu biliniyor. I. Dünya Savaşı öncesinde Musul petrolleri etrafında şekillenen uluslararası rekabet, yalnızca Musul ile sınırlı değildi. Enerji kaynaklarına ulaşan yollar, bölgenin jeolojik yapısı ve stratejik şehirler de büyük devletlerin yakın takibindeydi. Erzurum, Kafkasya'ya açılan kapısı, askeri konumu ve doğal kaynak potansiyeli sayesinde bu rekabetin önemli duraklarından biri haline gelmişti.

"ERZURUM'A YÖNELİK İLGİYİ GÖSTEREN ÖNEMLİ BİR ARŞİV VESİKASI" Taner Özdemir, Osmanlı Arşivi'nde bulunan bu belgenin Erzurum'un tarihine yeni bir pencere açtığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Bugün ortaya çıkardığımız bu belge, ABD'nin Erzurum'a yönelik ilgisini gösteren önemli bir arşiv vesikasıdır. Bu ilgi yalnızca diplomatik bir ziyaret olarak değerlendirilmemelidir. Dönemin uluslararası şartları dikkate alındığında enerji kaynakları, madenler, ulaşım güzergahları ve jeolojik araştırmalar büyük önem taşıyordu. Erzurum da bu büyük rekabetin merkezinde bulunan şehirlerden biriydi."

ERZURUM'LA İLGİLİ BİNLERCE BELGE İNCELENMEYİ BEKLİYOR Özdemir, Osmanlı Arşivi'nde Erzurum'la ilgili henüz incelenmeyi bekleyen binlerce belgenin bulunduğunu ifade ederek, bu belgelerin şehrin yalnızca savaş tarihini değil, diplomasi, ekonomi, enerji ve bilim tarihini de yeniden değerlendirmeye imkan sağlayacağını söyledi.