A101'den Samsung 55RU7300 4K UHD Curved TV sürprizi! 16 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

16 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. A101 marketlerin bu haftaki indirimleri sürprizlerle dolu. On bir ayın sultanı Ramazan ayına özel birçok ürünü satışa çıkartacak olan A101'in en dikkat çeken indirimleri arasında Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved TV yer alıyor. 4.299 TL fiyatıyla dikkat çeken televizyon, 2 yıl garantili 6 taksit fırsatıyla müşterilerini bekliyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler olacak? a101 müşterilerini neler bekliyor? İşte 16 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...