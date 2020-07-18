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A101'den 3 çeşit elektrikli scooter sürprizi! A101 23 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
A101 23 Temmuz kataloğu yayımlandı. Perşembe günü kampanyaları sürprizlerle dolu. A101'de önümüzdeki hafta 3 farklı model elektrikli scooter yer alacak. İndirimli fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunulacak elektrikli scooterlarda taksit imkanı da bulunuyor. Öte yandan züccaciye, elektronik, bayram şekerleri, gıda ve temizlik ürünleri de bu katalogda yer alıyor. İşte A101 23 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 18.07.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 17:44
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