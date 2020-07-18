A101'den 3 çeşit elektrikli scooter sürprizi! A101 23 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101'de gelecek haftanın indirimleri belli oldu. 23 Temmuz kataloğunu duyuran A101 marketler, 3 farklı çeşit scooter ürününü tanıttı. Ayrıca derin dondurucu, elektrikli kömür tutuşturucu, multi blender seti, buçak bileme makinesi, kıyma ve salça makinesi, erkek bakım cihazı, yüz temizleme seti, parça tencere seti, kek kalıpları gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. A101 23 Temmuz indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, A101'de perşembe günü hangi ürünler indirimli olacak? A101'de neler var? İşte A101 23 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...