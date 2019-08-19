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A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Ağustos Perşembe fırsatları! A101 indirim kataloğunda bu hafta neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Ağustos Perşembe yayınlandı. A101 kataloğu 22 Ağustos ile dev fırsatlar vatandaşın beğenisine sunuldu. A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta yıldız fırsat olarak Samsung 40 ekren Led TV'yi satışa sundu. Smart özellikleri ile dikkat çeken Samsung Led TV'nin boyutu 102 CM olarak görülüyor. Samsung TV'nin yanı sıra Elton 32 Ekran Led TV'de A101 kataloğu 22 Ağustos ile tanıtıldı. A101 kataloğu 22 Ağustos ile tanıtılan en önemli fırsatlardan biri de Honor 7s cep telefonu oldu. Kredi kartına taksitle telefon satışı yapılmıyor. Bu nedenle uygun fiyatlı akıllı telefonlar büyük bir kitleye hitap ediyor. Honor 7s de hem fiyatı hem de üstün özellikleri ile yoğun ilgi görüyor. Peki, A101 indirim kataloğunda bu hafta neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Ağustos...

Giriş Tarihi: 19.08.2019 15:53 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 16:19
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A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Ağustos Perşembe fırsatları! A101 indirim kataloğunda bu hafta neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Ağustos ile birçok yıldız fırsat tanıtıldı. A101 kataloğu 22 Ağustos yine bir led TV'yi yıldız olarak tanıttı. Samsung 40 ekren Led TV uygun fiyatı ve üstün özellikleri ile dikkat çekiyor. Yine Elton 32 Ekran Led TV de A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Ağustos ile vatandaşların beğenisine sunulan önemli fırsatlar arasında yer alıyor. Cep telefonu ihtiyacını uyguna gidermek isteyenler için Honor 7S cep telefonu da A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Ağutos'un içinde yer alıyor. Peki, A101 indirim kataloğunda bu hafta neler var? İşte detaylar...

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A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Ağustos Perşembe fırsatları! A101 indirim kataloğunda bu hafta neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 22 AĞUSTOS

A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Ağustos ile tanıtılan yıldız fırsat Samsung Led TV büyük ilgi göreceğe benziyor. A101 kataloğu 22 Ağustos 2019'un önemli fırsatı olarak öne çıkan Samsung 40 İNÇ Led TV 2 bin 49 TL'den satılacak.

SAMSUNG LED TV ÖZELLİKLERİ

Boyut: 102CM

Ekran: 40 İNÇ

2 Adet HDMI girişi

1 Adet USB çıkışı

Dahili HD uydu alıcı

USB film, müzik, fotoğraf

20 W sesçıkışı

Kredi kartına 12 taksit

Samsung Türkiye Garantisi

Fiyat 2.049 TL

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A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Ağustos Perşembe fırsatları! A101 indirim kataloğunda bu hafta neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 22 AĞUSTOS

A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Ağustos ile tanıtılan bir diğer led TV Elton oldu. A101'de sıklıkla satışa çıkarılan Elton Led TV 82 CM büyüklüğünde ve kredi kartına 12 taksit imkanına sahip. Elton Led TV 849 TL'den satılacak.
ELTON LED TV ÖZELLİKLERİ

Boyut: 82 CM

Ekran: 32 İNÇ

200 Hz
Mega Contrast

2x8 W ses çıkışı

2 adet HDMI girişi

1 adet USB girişi

Coaxial ses çıkışı

PC IN VGA üzerinden

PC audio ses girişi

Kredi kartına 12 taksit

Sunny Türkiye garantisi

Fiyat: 849 TL

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A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Ağustos Perşembe fırsatları! A101 indirim kataloğunda bu hafta neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 22 AĞUSTOS

Yalnızca A101 mağazalarında satılan Huawei'n alt markası Honor bu hafta 7S modelini satışa sunacak. A101 kataloğu 22 Ağusots ile tanıtılan Honor 7S'in fiyatı 799 TL olacak.
HONOR 7S CEP TELEFONU ÖZELLİKLERİ

5.45 FullView 18:9 yeni nesil geniş ekran

13 MP arka kamera, flaş

5 MP ön kamera ikinci flaş

Quad Core 1.5 GHz ARM Cortex - A53

2 GB RAM

16 GB dahili hafıza

2 SIM Kart

1 MicroSD kart

Android 8

3020 mAh batarya

24 saatte servis garantisi

Fiyat: 799 TL

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A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Ağustos Perşembe fırsatları! A101 indirim kataloğunda bu hafta neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 22 AĞUSTOS

Vestel'in alt markalarından olan SEG, A101 aracılığı ile birçok beyaz eşyayı uygun fiyata vatandaşlarla buluşturuyor. SEG bu hafta A No Frost Buzdolabı ile A101'de olacak. SEG Buzdolabı 1.999 TL'den alıcı bekleyecek
SEG A NO FROST BUZDOLABI ÖZELLİKLERİ

370 Litre brüt hacim

Kredi kartına 9 taksit

7 iş gününde teslimat yapılır

Vestel servis garantisi

Teslimat ve kurulum ücretsiz

Fiyat: 1.999 TL