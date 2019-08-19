A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Ağustos Perşembe fırsatları! A101 indirim kataloğunda bu hafta neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Ağustos Perşembe yayınlandı. A101 kataloğu 22 Ağustos ile dev fırsatlar vatandaşın beğenisine sunuldu. A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta yıldız fırsat olarak Samsung 40 ekren Led TV'yi satışa sundu. Smart özellikleri ile dikkat çeken Samsung Led TV'nin boyutu 102 CM olarak görülüyor. Samsung TV'nin yanı sıra Elton 32 Ekran Led TV'de A101 kataloğu 22 Ağustos ile tanıtıldı. A101 kataloğu 22 Ağustos ile tanıtılan en önemli fırsatlardan biri de Honor 7s cep telefonu oldu. Kredi kartına taksitle telefon satışı yapılmıyor. Bu nedenle uygun fiyatlı akıllı telefonlar büyük bir kitleye hitap ediyor. Honor 7s de hem fiyatı hem de üstün özellikleri ile yoğun ilgi görüyor. Peki, A101 indirim kataloğunda bu hafta neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Ağustos...

Giriş Tarihi: 19.08.2019 15:53 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 16:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





