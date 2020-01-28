28 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

A101 aktüel katalog (30 Ocak) | A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimli neler var?

30 Ocak A101 aktüel kataloğu yine çok hesaplı! Her hafta onlarca farklı ürün A101 aktüel ürünler kataloğu ile satışa çıkıyor. Perşembe günleri A1010 marketlerinde satılan indirimli ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Sizler için derlediğimiz 30 Ocak Perşembe A101 aktüel katalog haberimizden haftanın indirimli ürünlerini öğrenebilir ve fiyat bilgilerini görebilirsiniz. Bu haftaki katalogda Honor 8S Cep Telefonu, Derin Dondurucu, Fırın, Blender Seti gibi ürünler yer alıyor. İşte, 30 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu!

Giriş Tarihi: 28.01.2020 19:36 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 19:39
  • 1
  • 19
A101 aktüel katalog (30 Ocak) | A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimli neler var?
A101 aktüel katalog 30 Ocak | A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimli neler var?

A101 aktüel ürünler 30 Ocak kataloğu birbirinden farklı ürünlerle dikkat çekiyor. 30 Ocak A101 aktüel katalog alışveriş sever vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. A101 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! 30 Ocak Perşembe A101 aktüel ürünler listesinde teknolojik ürünlerin yanı sıra ikinci dönem için kırtasiye malzemeleri de ön plana çıkıyor. A101 marketlerinde her hafta indirimli aktüel ürünleri satışa çıkıyor ve bu ürünler yoğun ilgi görüyor. İşte, haftanın A101 aktüel ürünler listesi…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (30 OCAK)

  • 2
  • 19
A101 aktüel katalog (30 Ocak) | A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimli neler var?
A101 aktüel katalog 30 Ocak | A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimli neler var?

HI-LEVEL FULL HD SMART LED TV

Teknik Özellikler

-Dahili HD uydu alıcılı

-1 adet SCART girişi

-2 adet HDMI girişi

-1 adet USB girişi

-HD/DVB-T/C/S2 (MPEG 4 )

-PC IN (VGA üzerinden)

- Hi-Level Televizyonla 2 yıl Vestel servis garantisindedir.

-Duvara asma aparatı hediyedir.

Üretim Yeri: Türkiye

  • 3
  • 19
A101 aktüel katalog (30 Ocak) | A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimli neler var?
A101 aktüel katalog 30 Ocak | A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimli neler var?

HI-LEVEL 32 HL550 32 UYDU ALICILI LED TV

Ambilight-Yok

Curved (Kavisli)-Hayır

Çözünürlük (Piksel)-1280 x 720

Çözünürlük-HD

Dahili Uydu Alıcı-Var

Ekran Ebatı-32 inç / 80 cm

Ekran Formatı-16:09

Garanti Tipi-Vestel Garantili

Giriş / Çıkış Portları-USB

Görüntü Tarama Hızı-200

Görüntü Teknolojisi-LED

HDMI Girişleri-1

Model Yılı-2018

Scart-1

Ses Çıkışı-2x6 W

Smart TV-Yok

Teslimatta Kurulum-Yok

Wi-Fi-Yok

Garanti Süresi (Ay)-24

  • 4
  • 19
A101 aktüel katalog (30 Ocak) | A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimli neler var?
A101 aktüel katalog 30 Ocak | A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimli neler var?

HONOS 8S 32 GB CEP TELEFONU

- 5 MP ön kamera

- 13 MP arka kamera

- Geniş açı lens

- Çift SIM kart

- 3020 mah pil

- 2 GB Ram

- 32 GB dahili hafıza

- 5.71" Damla Çentikli full view ekran

- Honor 24 saatte servis desteği

  • 5
  • 19
A101 aktüel katalog (30 Ocak) | A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimli neler var?
A101 aktüel katalog 30 Ocak | A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimli neler var?