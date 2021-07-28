A101 29 Temmuz kampanyaları neler? A101 marketlerde perşembe günü hangi ürünler indirimli olacak?

A101'de bu hafta neler var? 29 Temmuz 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta hangi ürünlerin olacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalara başladı. Haftanın indirimli ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bu perşembe A101'de neler olacak? A101 kampanyalarında hangi ürünler var? İşte 29 Temmuz 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...