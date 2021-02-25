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Haberler Galeri A101 25 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimleri dolu dolu! A101'de bu hafta neler var?

A101 25 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimleri dolu dolu! A101'de bu hafta neler var?

A101'de bu hafta neler var? 25 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Televizyon, cep telefonu, buzdolabı, turbo fırın, mekanik silindirik termosifon, elektrikli cezve, buhar istasyonlu ütü, dik süpürge, erkek bakım kiti, çelik su ısıtıcı, çay makinesi, çubuk blender gibi elektronik ürünlerin yanı sıra züccaciye, tekstil, gıda ve temizlik ürünleri de bu katalogda yer alıyor. İşte A101 25 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 25.02.2021 10:25
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A101 25 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimleri dolu dolu! A101'de bu hafta neler var?

A101 25 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 marketlerin heyecanla beklenen perşembe indirimleri başladı. 25 Şubat tarihli güncel katalogda birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. A101 25 Şubat kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Peki, A101 müşterilerini neler bekliyor? Bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte A101 25 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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A101 25 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimleri dolu dolu! A101'de bu hafta neler var?

Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led TV

- 3x HDMI
- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- Wireless display
- Youtube / Netflix
- Smart TV
- 15 iş gününde ücretsiz kurulum ve teslimat
- 3 yıl Vestel servis güvencesinde garantilidir.
Üretim Yeri: Türkiye

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A101 25 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimleri dolu dolu! A101'de bu hafta neler var?

Samsung UE40N5000AU 40'' Full HD TV
Ekran Teknolojisi: LED TV
TV Serisi Q/UHD/FHD: Flat FHD
Çözünürlük ( UHD / FHD): FHD (1920x1080)
Ekran Boyutu (Inch): 40
Ekran Tipi (Düz / Kavisli): Düz
Ses Çıkış Gücü: 20W
Ses Kanal Sayısı: 2CH
Digital Tuner: DVB-T2CS2
HDMI Sayısı: 3
USB Sayısı: 2
Dahili Uydu Alıcı (UHD /HD): HD

-Kurulum Samsung tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.

-2 yıl Samsung Türkiye garantilidir.

- Smart TV özelliği bulunmamaktadır.

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A101 25 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimleri dolu dolu! A101'de bu hafta neler var?

Huawei Y5 2019 Cep Telefonu - Siyah - Kahve

- 5.71" HD+ekran
- MTK MT6761 Quad-core 4x2.0 gHz işlemci
- 2 GB Ram
- 16 GB dahili hafıza
- 13 MP arka kamera
- 5 MP ön kamera
- 3020 mah batarya gücü
- Deri görünüm
- 2 yıl Huawei Türkiye garantisi altındadır.

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A101 25 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimleri dolu dolu! A101'de bu hafta neler var?

Seg SRF-2832 A+ Buzdolabı

Seg STF-65 Turbo Fırın

Seg Mekanik Silindirik Termosifon 65 Lt