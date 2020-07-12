A101 11-17 Temmuz indirim kataloğu: A101 Bu Haftanın Yıldızları sürprizleri! Temizlik ürünleri, gıda...

A101'de bu hafta neler var? A101, 11-17 Temmuz arası yapılan Bu Haftanın Yıldızları indirim kampanyası başladı. İndirimin hangi ürünleri kapsadığını merak eden vatandaşlar internet üzerinden sorgulama yapmaya başladı. Temizlik malzemelerinden, kişisel bakım ve kahvaltılık malzemelere kadar bir çok ürünün indirime girmesi sonucunda katalog büyük ilgi görüyor. İndirim detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 12.07.2020 15:52 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 16:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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