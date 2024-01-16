16 Ocak 2024, Salı
90'dan 49 kiloya düştü! Damla Ersubaşı bu yöntemle tam 41 kilo vermişti! Şimdi ise...
Damla Ersubaşı, bir dönemler Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı "Tuğçe" karakteriyle geniş bir kitle ulaşmıştı. İki çocuk annesi olan Ersubaşı, şimdi ise verdiği kilolarla gündeme geliyor. 6,5 ayda 41 kilo veren oyuncunun zayıflama sırrı hayranları tarafından merak konusu oldu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Ersubaşı'nın son halini görenler tanıyamıyor. İşte zayıflama sırrı...
Giriş Tarihi: 16.01.2024 10:04
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