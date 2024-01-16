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90'dan 49 kiloya düştü! Damla Ersubaşı bu yöntemle tam 41 kilo vermişti! Şimdi ise...

Damla Ersubaşı, bir dönemler Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı "Tuğçe" karakteriyle geniş bir kitle ulaşmıştı. İki çocuk annesi olan Ersubaşı, şimdi ise verdiği kilolarla gündeme geliyor. 6,5 ayda 41 kilo veren oyuncunun zayıflama sırrı hayranları tarafından merak konusu oldu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Ersubaşı'nın son halini görenler tanıyamıyor. İşte zayıflama sırrı...

Giriş Tarihi: 16.01.2024 10:04
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90’dan 49 kiloya düştü! Damla Ersubaşı bu yöntemle tam 41 kilo vermişti! Şimdi ise...

Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, son dönemde sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda yaşadığı değişim ve özel hayatındaki çalkantılarla da magazin gündeminden düşmüyor. 6-5 ayda 41 kilo veren oyuncunun zayıflama sırrı ortaya çıktı. İşte detaylar...

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90’dan 49 kiloya düştü! Damla Ersubaşı bu yöntemle tam 41 kilo vermişti! Şimdi ise...

MEĞER BU YÖNTEMLE ZAYIFLAMIŞ!

6,5 ayda içerisinde 41 kilo veren Damla Ersubaşı, yaşadığı süreç hakkında şunları söylemişti:

"Kilolu olmam hareketlerimi etkiliyordu, hayatımı zorlaştırıyordu. Doktora gittim; diyeti denedim, sporu denedim ama hiçbir şekilde kilo veremedim, vücudum yağ yakmıyordu. 90 kilogramdım, yüzde 45 yağ oranı vardı. Son çarem ameliyat olmaktı. Ameliyat sonrası 6.5 ayda 41 kilo verdim.

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90’dan 49 kiloya düştü! Damla Ersubaşı bu yöntemle tam 41 kilo vermişti! Şimdi ise...

Bu süreçte öncesi ve sonrasında psikolojik destek aldım. Bu süreçte kendinizi hazırlamak çok önemli. Ameliyat sonrası da 1-2 yıl çok zorlandım. Ameliyat olduktan sonra çok mutlu oldum.

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90’dan 49 kiloya düştü! Damla Ersubaşı bu yöntemle tam 41 kilo vermişti! Şimdi ise...

Şu an istediğim ve olmam gereken kilodayım. Ben kiloyu verdim, istediğimi yiyebilirim' diye birşey yok. Yoksa en başa dönerim, yediklerime dikkat ediyorum. Kilomu korumak zorundayım.

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90’dan 49 kiloya düştü! Damla Ersubaşı bu yöntemle tam 41 kilo vermişti! Şimdi ise...

"EKMEĞİ HAYATIMDAN ÇIKARDIM"

Ekmeği hayatımdan çıkardım, daha protein ağırlıklı besleniyorum. Hamur işi, makarna artık tercih etmiyorum. Tabii canımın istediği zamanlar oluyor ama yine de dikkat ediyorum."