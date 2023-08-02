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Haberler Galeri 82. il olmaya aday iller tek tek açıklandı! Listeye yenileri eklendi! 922 ilçe arasında 1. oldu! İşte o güncel en kalabalık ilçeler...

82. il olmaya aday iller tek tek açıklandı! Listeye yenileri eklendi! 922 ilçe arasında 1. oldu! İşte o güncel en kalabalık ilçeler...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen kriterlere göre, 82. il olmaya aday iller listesi sıklıkla merak edilenler arasında yer alıyor. Nüfus, merkeze uzaklığı gibi önemli faktörlere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 922 ilçenin arasından aday olmaya hak kazanan ilçeler belli oldu. Bu aday ilçeler arasında biri, sizin memleketiniz olabilir. İşte, 82. il olmaya aday illerin listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2023 10:53
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82. il olmaya aday iller tek tek açıklandı! Listeye yenileri eklendi! 922 ilçe arasında 1. oldu! İşte o güncel en kalabalık ilçeler...

Türkiye'de 82. il olmaya en yakın ilçeler gündemdeki yerini korurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de konu hakkında önemli açıklamalar gelmişti. Bahçeli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idare yapısıyla, gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar arama motorlarında "Türkiye'de il sayısı 100'e mi çıkacak?" ve "Hangi ilçeler il olacak?" sorularının cevaplarını araştırıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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82. il olmaya aday iller tek tek açıklandı! Listeye yenileri eklendi! 922 ilçe arasında 1. oldu! İşte o güncel en kalabalık ilçeler...

MANİSA AKHİSAR

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82. il olmaya aday iller tek tek açıklandı! Listeye yenileri eklendi! 922 ilçe arasında 1. oldu! İşte o güncel en kalabalık ilçeler...

ANKARA POLATLI

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82. il olmaya aday iller tek tek açıklandı! Listeye yenileri eklendi! 922 ilçe arasında 1. oldu! İşte o güncel en kalabalık ilçeler...

ANTALYA ALANYA

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82. il olmaya aday iller tek tek açıklandı! Listeye yenileri eklendi! 922 ilçe arasında 1. oldu! İşte o güncel en kalabalık ilçeler...

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