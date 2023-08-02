82. il olmaya aday iller tek tek açıklandı! Listeye yenileri eklendi! 922 ilçe arasında 1. oldu! İşte o güncel en kalabalık ilçeler...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen kriterlere göre, 82. il olmaya aday iller listesi sıklıkla merak edilenler arasında yer alıyor. Nüfus, merkeze uzaklığı gibi önemli faktörlere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 922 ilçenin arasından aday olmaya hak kazanan ilçeler belli oldu. Bu aday ilçeler arasında biri, sizin memleketiniz olabilir. İşte, 82. il olmaya aday illerin listesi...