02 Haziran 2023, Cuma
82. il olmaya aday ilçeler netleşti! Listeye yenileri eklendi! 922 ilçe arasında o ilçe 1. oldu! İlk sırada ise...
82. il olmaya en yakın ilçelerin listesi belli oldu. Şanlıurfa, Konya, Tekirdağ, Antalya, Diyarbakır, Bursa, Adana, Mersin, Van, Aydın, Hakkari ve diğer şehirlerde bulunan bazı ilçelerin 82. il olmaya en yakın ilçe oldukları ortaya çıktı. Hal böyle olunca,"82. il olmaya yakın iller hangileri? Hangi ilçe il olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, 82. il olmaya aday ilçeler...
Giriş Tarihi: 02.06.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 12:13
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