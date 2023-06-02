82. il olmaya aday ilçeler netleşti! Listeye yenileri eklendi! 922 ilçe arasında o ilçe 1. oldu! İlk sırada ise...

Türkiye'nin 81 ilinde 922 ilçe bulunuyor. Öyle ki bazı ilçelerin nüfusları illerin nüfuslarına yakın hatta daha fazla olmuş durumda. Ancak il olmak için sadece nüfus kriteri baz alınmıyor. Belirli kriterlerin sağlanması durumunda ilçelere il statüsü tanınıyor. 82. il olmaya aday ilçeler bu süreçte merak ediliyor. İşte, 82. il olmaya aday ilçeler