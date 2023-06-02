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Haberler Galeri 82. il olmaya aday ilçeler netleşti! Listeye yenileri eklendi! 922 ilçe arasında o ilçe 1. oldu! İlk sırada ise...

82. il olmaya aday ilçeler netleşti! Listeye yenileri eklendi! 922 ilçe arasında o ilçe 1. oldu! İlk sırada ise...

82. il olmaya en yakın ilçelerin listesi belli oldu. Şanlıurfa, Konya, Tekirdağ, Antalya, Diyarbakır, Bursa, Adana, Mersin, Van, Aydın, Hakkari ve diğer şehirlerde bulunan bazı ilçelerin 82. il olmaya en yakın ilçe oldukları ortaya çıktı. Hal böyle olunca,"82. il olmaya yakın iller hangileri? Hangi ilçe il olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, 82. il olmaya aday ilçeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 12:13
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82. il olmaya aday ilçeler netleşti! Listeye yenileri eklendi! 922 ilçe arasında o ilçe 1. oldu! İlk sırada ise...

Türkiye'nin 81 ilinde 922 ilçe bulunuyor. Öyle ki bazı ilçelerin nüfusları illerin nüfuslarına yakın hatta daha fazla olmuş durumda. Ancak il olmak için sadece nüfus kriteri baz alınmıyor. Belirli kriterlerin sağlanması durumunda ilçelere il statüsü tanınıyor. 82. il olmaya aday ilçeler bu süreçte merak ediliyor. İşte, 82. il olmaya aday ilçeler

GALERİ DEVAM EDİYOR
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82. il olmaya aday ilçeler netleşti! Listeye yenileri eklendi! 922 ilçe arasında o ilçe 1. oldu! İlk sırada ise...

Yüksekova, Hakkari

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82. il olmaya aday ilçeler netleşti! Listeye yenileri eklendi! 922 ilçe arasında o ilçe 1. oldu! İlk sırada ise...

Kahta, Adıyaman

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82. il olmaya aday ilçeler netleşti! Listeye yenileri eklendi! 922 ilçe arasında o ilçe 1. oldu! İlk sırada ise...

Edremit, Balıkesir

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82. il olmaya aday ilçeler netleşti! Listeye yenileri eklendi! 922 ilçe arasında o ilçe 1. oldu! İlk sırada ise...

Polatlı, Ankara