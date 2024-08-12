12 Ağustos 2024, Pazartesi
82 83 84 85 plaka kodu o ilçelere dağıtıldı! Türkiye'nin il haritası artık...
2024 yılında Türkiye'nin idari yapısında beklenen değişiklikler, 76 ilçenin il olma potansiyelini gündeme taşıdı. Nüfus yoğunluğu, ekonomik kalkınma ve altyapı durumu gibi kriterler temel alınarak yapılan bu değerlendirme, yerel yönetimlerin yeniden şekillenmesine ve bölgesel kalkınmanın hızlandırılmasına yönelik önemli adımlar içeriyor. Bu ilçelerin hangi ölçütlerle belirlendiği ve il olmaya en yakın adayların kimler olduğu, merakla beklenen raporda detaylandırılıyor. Peki, hangi ilçeler Türkiye'nin yeni illeri olacak?
Giriş Tarihi: 12.08.2024 06:06 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 06:07