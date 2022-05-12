81 ilin en meşhur yemekleri! Hangi şehirde hangi yemek yenir? İşte Türkiye'nin lezzet haritası

Türkiye yemek kültürü ve çeşitliği bakımından oldukça zengin bir ülke. Peki hangi ilde hangi yemekler yenir? Birbirinden lezzetli yemek çeşitleri hangi illerde yapılıyor? Kendine özgü mutfaklarıyla il il en meşhur yemeklerin listesini sizler için derledik. İşte 81 ilin en meşhur yemekleri...

Giriş Tarihi: 12.05.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 10:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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