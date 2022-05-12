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Haberler Galeri 81 ilin en meşhur yemekleri! Hangi şehirde hangi yemek yenir? İşte Türkiye'nin lezzet haritası

81 ilin en meşhur yemekleri! Hangi şehirde hangi yemek yenir? İşte Türkiye'nin lezzet haritası

Türkiye yemek kültürü ve çeşitliği bakımından oldukça zengin bir ülke. Peki hangi ilde hangi yemekler yenir? Birbirinden lezzetli yemek çeşitleri hangi illerde yapılıyor? Kendine özgü mutfaklarıyla il il en meşhur yemeklerin listesini sizler için derledik. İşte 81 ilin en meşhur yemekleri...

Giriş Tarihi: 12.05.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 10:22
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81 ilin en meşhur yemekleri! Hangi şehirde hangi yemek yenir? İşte Türkiye’nin lezzet haritası

Türkiye yemek kültürü ve çeşitliği bakımından oldukça zengin bir ülke. Peki hangi ilin hangi yemekleri meşhur? Birbirinden lezzetli yemek çeşitleri hangi illerde yapılıyor? Kendine özgü mutfaklarıyla il il en meşhur yemeklerin listesini sizler için derledik. Peki İzmir'in meşhur yemekleri neler? Hangi ilin hangi yemekleri meşhur? İşte 81 ilin en meşhur yemekleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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81 ilin en meşhur yemekleri! Hangi şehirde hangi yemek yenir? İşte Türkiye’nin lezzet haritası

ADANA
En ünlü yemeği Adana Kebap'tır genelde Şalgam ile tüketilir.Diğer yemekleri Bamya Dolması- Etli Dolma- İçli Köfte- Aşlama (Meyan Kökü ile yapılan soğuk bir şerbet)-Analı kızlı (Çorba)- Güç( Adana'ya özgü bir Sandviç)-Karakuş (Tatlı)-Bici (Nişasta ile yapılan bir tatlı)

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81 ilin en meşhur yemekleri! Hangi şehirde hangi yemek yenir? İşte Türkiye’nin lezzet haritası

ADIYAMAN
Çiğ köfte, İçli Köfte, Basalla (ekşili köfte), Cılbır, Mercimekli Köfte, Pestil, Yapıştırma

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81 ilin en meşhur yemekleri! Hangi şehirde hangi yemek yenir? İşte Türkiye’nin lezzet haritası

AFYON
Maydanoz Yemeği, Düğülü Haşhaş Tatlısı, Bulgur Aşı, Solta Pilavı, Haşhaşlı Çörek, Sakala Çarpan Çorbası, Özbek Pilavı.

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81 ilin en meşhur yemekleri! Hangi şehirde hangi yemek yenir? İşte Türkiye’nin lezzet haritası

AĞRI
Hengel, haşil, erişte (çorba, pilav ve yemeği), kuymak, kete, pişi, egirdek, yufka yağlama, un helvası, hasude, bulgur pilavı, Sac kavurması , Abdigor Köftesi , Sahan kebabı,Goşteberg,Mendik