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81 ile kritik Ramazan ayı talimatı | Kararlar açıklandı... | Son dakika yaşam haberleri
Son dakika yaşam haberleri | Diyanet İşler Başkanlığı, ramazan ayında uyulacak Kovid-19 tedbirleri, camilerde yapılacak ibadetler ve din görevlilerinin uyması gereken kurallara ilişkin il müftülüklerine talimatname gönderdi. İşte 81 ile giden kritik talimatlar...
Giriş Tarihi: 11.04.2021 18:22 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 18:22
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81 ile kritik Ramazan ayı talimatı | Kararlar açıklandı... | Son dakika yaşam haberleri
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81 ile kritik Ramazan ayı talimatı | Kararlar açıklandı... | Son dakika yaşam haberleri
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81 ile kritik Ramazan ayı talimatı | Kararlar açıklandı... | Son dakika yaşam haberleri
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81 ile kritik Ramazan ayı talimatı | Kararlar açıklandı... | Son dakika yaşam haberleri
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81 ile kritik Ramazan ayı talimatı | Kararlar açıklandı... | Son dakika yaşam haberleri