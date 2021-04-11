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Haberler Galeri 81 ile kritik Ramazan ayı talimatı | Kararlar açıklandı... | Son dakika yaşam haberleri

81 ile kritik Ramazan ayı talimatı | Kararlar açıklandı... | Son dakika yaşam haberleri

Son dakika yaşam haberleri | Diyanet İşler Başkanlığı, ramazan ayında uyulacak Kovid-19 tedbirleri, camilerde yapılacak ibadetler ve din görevlilerinin uyması gereken kurallara ilişkin il müftülüklerine talimatname gönderdi. İşte 81 ile giden kritik talimatlar...

AA
Giriş Tarihi: 11.04.2021 18:22 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 18:22
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81 ile kritik Ramazan ayı talimatı | Kararlar açıklandı... | Son dakika yaşam haberleri
81 ile kritik Ramazan ayı talimatı | Kararlar açıklandı... | Son dakika yaşam haberleri

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş imzalı talimatnamede, 2021 yılı ramazan ayının temasının "Şifa Ayı Ramazan" olarak belirlendiği bildirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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81 ile kritik Ramazan ayı talimatı | Kararlar açıklandı... | Son dakika yaşam haberleri
81 ile kritik Ramazan ayı talimatı | Kararlar açıklandı... | Son dakika yaşam haberleri

Tüm dünyada ve Türkiye'de etkisini devam ettiren salgının, bir taraftan ruhu bunaltırken diğer taraftan da insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği vurgulanan talimatnamede şu ifadelere yer verildi:

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81 ile kritik Ramazan ayı talimatı | Kararlar açıklandı... | Son dakika yaşam haberleri
81 ile kritik Ramazan ayı talimatı | Kararlar açıklandı... | Son dakika yaşam haberleri

"Böyle bir dönemde ramazan ayı, orucuyla, Kur'an tilavetiyle, teravihiyle, iftarıyla, sahuruyla ve fitresiyle salgın hastalıktan bunalan ruhumuza ve bedenimize şifa olmaktadır. Bu bağlamda ramazan ayı boyunca bu ayın ruh ve beden sağlımıza olan katkılarına, bireysel ve toplumsal faydalarına dikkat çekilecek, toplumun bütün kesimlerinde bir farkındalık oluşturulmaya çalışılacaktır."

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81 ile kritik Ramazan ayı talimatı | Kararlar açıklandı... | Son dakika yaşam haberleri
81 ile kritik Ramazan ayı talimatı | Kararlar açıklandı... | Son dakika yaşam haberleri

Talimatnameye göre, ramazan ayı münasebetiyle yürütülecek hizmetlerde Din Hizmetleri Uygulama Genelgesi'nin 23'üncü maddesinde belirtilen hususlara riayet edilecek.

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81 ile kritik Ramazan ayı talimatı | Kararlar açıklandı... | Son dakika yaşam haberleri
81 ile kritik Ramazan ayı talimatı | Kararlar açıklandı... | Son dakika yaşam haberleri

Cami içi ve dışı aydınlatmalar kontrol edilecek, minarelerdeki kandiller ramazan ayı boyunca iftar vaktinde yakılacak, imsak vaktinde söndürülecek.