8 yıldır gözlerini kapatamıyor! Sadece ‘anne’ diyebiliyor

Antalya'da 30 yaşındaki Halil Özçelik, dans okulu açmak isterken ölümcül SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) rahatsızlığına yakalandı. Özçelik, 8 senedir göz kapakları kapanmadan yatağa mahkum bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Kan çanağına dönmüş gözleriyle yer yer ağlayan oğlunun sadece 'anne' diyebildiğini belirten Gülsüm Özçelik, "Anne' demesi bana yetiyor. Onu duyamazsam dayanamam. Hala umudum var. Ben hiç umudumu yitirmedim. " dedi.