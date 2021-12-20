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8 yıldır gözlerini kapatamıyor! Sadece ‘anne’ diyebiliyor

Antalya'da 30 yaşındaki Halil Özçelik, dans okulu açmak isterken ölümcül SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) rahatsızlığına yakalandı. Özçelik, 8 senedir göz kapakları kapanmadan yatağa mahkum bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Kan çanağına dönmüş gözleriyle yer yer ağlayan oğlunun sadece 'anne' diyebildiğini belirten Gülsüm Özçelik, "Anne' demesi bana yetiyor. Onu duyamazsam dayanamam. Hala umudum var. Ben hiç umudumu yitirmedim. " dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 20.12.2021 15:36
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8 yıldır gözlerini kapatamıyor! Sadece ‘anne’ diyebiliyor

Antalya'da ikamet eden İbrahim-Gülsüm Özçelik çiftinin 3 evladından en büyüğü Halil Özçelik (30), 2012 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Konservatuar bölümü 2. sınıf öğrencisiyken, sağ gözünde görme bozukluğu yaşamaya başladı.

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8 yıldır gözlerini kapatamıyor! Sadece ‘anne’ diyebiliyor

2 GÖZÜNÜ BİRDEN KAYBETTİ

Başlangıçta kendisine Behçet hastalığı teşhisi konulan Öztürk, denge ve konuşma bozukluğu yaşadıktan sonra okulu bırakıp Antalya'daki ailesinin yanına döndü.

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8 yıldır gözlerini kapatamıyor! Sadece ‘anne’ diyebiliyor

Burada hastalığı daha da ağırlaşan Öztürk'e SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) teşhisi konuldu.

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8 yıldır gözlerini kapatamıyor! Sadece ‘anne’ diyebiliyor

2014 yılında iki gözünü birden kaybeden Öztürk, ardından konuşma, yemek yeme ve hareket fonksiyonlarını tamamen kaybetti.

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8 yıldır gözlerini kapatamıyor! Sadece ‘anne’ diyebiliyor

Özçelik ailesi, hastalığın tıbben kesin tedavisi bulunmadığını öğrenince adeta yıkıldı.