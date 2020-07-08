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8 saat 15 dakika havada kaldı! Çorum’dan Konya’ya paraşütle uçtu
Çorum'un Bayat ilçesinden havalanan milli paraşütçü Oğuzkan Sadeer, 8 saat 15 dakikada 296 kilometre mesafe kat ederek Konya'ya iniş yaptı. Bayat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Topçu, "Milli sporcularımızdan Türkiye şampiyonası sözü aldık. İnşallah ilerleyen yıllarda Bayat'ta önemli bir organizasyon gerçekleştireceğiz." dedi.
Giriş Tarihi: 08.07.2020 12:02Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 12:06