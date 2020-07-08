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Haberler Galeri 8 saat 15 dakika havada kaldı! Çorum’dan Konya’ya paraşütle uçtu

8 saat 15 dakika havada kaldı! Çorum’dan Konya’ya paraşütle uçtu

Çorum'un Bayat ilçesinden havalanan milli paraşütçü Oğuzkan Sadeer, 8 saat 15 dakikada 296 kilometre mesafe kat ederek Konya'ya iniş yaptı. Bayat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Topçu, "Milli sporcularımızdan Türkiye şampiyonası sözü aldık. İnşallah ilerleyen yıllarda Bayat'ta önemli bir organizasyon gerçekleştireceğiz." dedi.

Giriş Tarihi: 08.07.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 12:06
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8 saat 15 dakika havada kaldı! Çorum’dan Konya’ya paraşütle uçtu

Bayat'ın Asmatepe mevkisine gelen milli paraşütçü Oğuzkan Sadeer, paraşütü ile havalandı.

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8 saat 15 dakika havada kaldı! Çorum’dan Konya’ya paraşütle uçtu

Ankara, Kırıkkale, Konya istikametine doğru uçuş gerçekleştiren Sadeer, 8 saat 15 dakika havada kalarak 296 kilometre mesafe kat etti.

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8 saat 15 dakika havada kaldı! Çorum’dan Konya’ya paraşütle uçtu

Milli sporcu Konya'ya başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

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8 saat 15 dakika havada kaldı! Çorum’dan Konya’ya paraşütle uçtu

Bayat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Topçu, Bayat'ın coğrafi açıdan hava sporlarına müsait bir alan olduğunu belirterek, "Bayat'ta milli paraşütçüleri ağırlamaktan dolayı mutlu olduk. Milli sporcularımızdan Türkiye şampiyonası sözü aldık. İnşallah ilerleyen yıllarda Bayat'ta önemli bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Bayat'ın paraşüt branşında önemli bir yeri olacak" dedi.

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8 saat 15 dakika havada kaldı! Çorum’dan Konya’ya paraşütle uçtu