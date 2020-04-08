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Haberler Galeri 8 NİSAN EBA TV CANLI YAYIN İZLE! 8 Nisan ilkokul, ortaokul ve lise ders programı

8 NİSAN EBA TV CANLI YAYIN İZLE! 8 Nisan ilkokul, ortaokul ve lise ders programı

EBA TV CANLI İZLE 8 NİSAN! Uzaktan eğitim sürecine geçen öğrenciler TRT-EBA TV üzerinden derslerini almaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, corona virüsü önlemleri kapsamında uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirildi. EBA TV canlı yayın sayfalarına bu sayfa üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Peki, 8 Nisan EBA TV ders programı nasıl? İşte İlkokul, Ortaokul ve Lise EBA TV canlı yayın izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 08:54
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8 NİSAN EBA TV CANLI YAYIN İZLE! 8 Nisan ilkokul, ortaokul ve lise ders programı

EBA TV CANLI YAYIN İZLE! 8 Nisan EBA TV ders programı nasıl? TRT-EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında öğrenciler bir haftalık tatilin ardından 23 Mart'ta uzaktan eğitime başladılar. Uzaktan eğitimin üçüncü haftası bugün başlıyor. Yapılan açıklamaya göre, EBA TV üzerinden yapılan uzaktan eğitim 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Peki, 8 Nisan EBA TV ders programı nasıl? İşte İlkokul, Ortaokul ve Lise EBA TV canlı yayın izle seçeneğiyle ahaber.com.tr...

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8 NİSAN EBA TV CANLI YAYIN İZLE! 8 Nisan ilkokul, ortaokul ve lise ders programı

İlköğretim, ortaöğretim ve lise dersleri için TRT EBA TV 3 farklı kanaldan hizmet veriyor. HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan canlı yayın yapılıyor. Milyonlarca veli, EBA TV frekans ayarı ile televizyonlarda uzaktan eğitimin yapılacağı kanalların kurulumunu gerçekleştirdi. Bunu yapamayanlar ise, 'TRT EBA TV uzaktan eğitim canlı izle' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Bilindiği üzere, TRT EBA TV internetten de canlı ve şifresiz izlenebiliyor.

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8 NİSAN EBA TV CANLI YAYIN İZLE! 8 Nisan ilkokul, ortaokul ve lise ders programı

İşte, 8 Nisan ders programı, yayın akışı ve uzaktan eğitim canlı izleme ekranı;

UZAKTAN EĞİTİM HANGİ KANALDA?

TRT - EBA TV İlkokul, TRT - EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise olmak üzere 3 kanal uzaktan eğitimde kullanılacak. HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacak.

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8 NİSAN EBA TV CANLI YAYIN İZLE! 8 Nisan ilkokul, ortaokul ve lise ders programı

EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE

EBA TV İORTAOKUL CANLI İZLE

EBA TV LİSE CANLI İZLE

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8 NİSAN EBA TV CANLI YAYIN İZLE! 8 Nisan ilkokul, ortaokul ve lise ders programı

EBA KANALI NASIL BULURUM?

SD (Standart çözünürlüklü) TV'LER İÇİN: TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT -EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, TRT -EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir. HD (yüksek çözünürlüklü) TV'LER İÇİN: TRT -EBA TV İlkokulHD 86. kanaldan, TRT -EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT -EBA TV LiseHD 88. kanaldan izlenebilir. TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi olmayan cihazlarda kanal bulma TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle yapılabilir.