8 bıçak darbesiyle öldürülmüştü: doğum günüde davası görülecek

"TUTUKLANMALARI OĞLUMUN DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLUR" 5 Mart'ta Batuhan Kolsuz'un doğum gününde görülecek dava öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan anne Emine Kolsuz, tutuksuz yargılananlar dahil 5 sanığın gereken cezayı almasını istedi. Kolsuz, "Oğlumun doğum gününde hepsinin tutuklanmasını ve hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum. Dışarıda ellerini kollarını sallayarak gezmesinler. Katiller dışarıda dolaşıyor, istedikleri gibi hayatlarına devam edebiliyor. Askerlik bile yapıp geldiler ama benim oğlum askere bile gidemeyecek. Yakında aileleri evlatlarının evliliğini görecek, ancak biz oğlumuzu toprağa verdiğimiz için onu hiçbir zaman damat olarak göremeyeceğiz. Katiller yakalansın ve cezalarını çeksin" dedi.

"OĞLUM ÖLDÜĞÜNDEN BERİ HER GÜN ONA ŞİİRLER YAZIYORUM" Emine Kolsuz, "Oğlum 8 bıçak darbesiyle öldürüldü. 5 kişi birden oğlumu öldürdü. Onlar dışarıda gezerken ben oğlumun eşyalarıyla avunuyorum. Her gün ona yazılar ve şiirler yazıyorum. Eldivenlerini takıp sanki oğlumun elini tutuyormuş gibi hissediyorum. Geceleri çalışırken kullandığı eldivenlerle uyuyorum. O eldivenlerle çalıştı; oğlumun bütün hayallerini elinden aldılar, tüm planları yarım kaldı. Yazın birlikte geziye gidecektik, her şeyi planlamıştık. Arabası kapının önünde öylece duruyor; aldığı ses sistemini 1 hafta bile kullanamadı. Hevesini, heyecanını, her şeyini yarım bıraktılar. Acımız ilk günkü gibi taze. Ben sadece adalet istiyorum. O görüntüleri gördüğüm günden beri uyuyamıyorum. Oğlum kaçmaya, kurtulmaya çalışıyor. Bu görüntülere rağmen nasıl serbest gezebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"MAHKEMELERDE TEHDİT EDİLİYORUZ" 12 Şubat'ta görülen mahkeme öncesinde karşı tarafın aileleri tarafından darp ve tahrik edildiklerini öne süren Kolsuz, "Mahkeme öncesinde sanki onların çocuklarını biz öldürmüşüz gibi üzerimize gelerek tahrik ettiler ve saldırdılar. Olayın yaşandığı ilk günden bu yana sürekli tehdit ediliyoruz. Siz benim oğlumu öldürdünüz, biz onların çocuklarına hiçbir şey yapmadık. Oğlum katledilmesine rağmen biz her şeyi adalet yoluyla çözmeye çalışıyoruz ancak onların tahrikleri hiç bitmiyor. Gözdağı vererek davadan çekilmemizi istiyorlar. Ben evladımı kaybetmişim, beni neyle korkutabilirler" ifadelerini kullandı.

"ADALET BEKLİYORUM" Batuhan'ın babası Metin Kolsuz ise "Oğluma ölmeden haftalar önce doğum günü hediyesi olarak araba almıştım. Maalesef caniler tarafından katledilince binip hevesini alıp sürmek nasip bile olmadı. Oğlumun doğum günü olan 5 Mart'ta görülecek duruşmada, adalet bekliyorum, bütün suçluların gereken cezayı almasını talep ediyorum" dedi.