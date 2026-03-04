8 bıçak darbesiyle öldürülmüştü: doğum günüde davası görülecek
Adana'da kız meselesinden çıkan kavgada 8 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Batuhan Kolsuz'un (20) annesi Emine Kolsuz, oğlunun doğum gününde görülecek duruşmada, sanıkların gereken cezayı almasını talep etti. Kolsuz, "Onlar dışarıda gezerken ben oğlumun eşyalarıyla avunuyorum. Her gün ona yazılar ve şiirler yazıyorum. Eldivenlerini takıp sanki oğlumun elini tutuyormuş gibi hissediyorum. Geceleri, çalışırken kullandığı eldivenlerle uyuyorum" dedi.
İddiaya göre, Berat Caner C., doğum günleri aynı olan eski sevgilisi İlknur G.'nin, yeni erkek arkadaşı Alperen K. ile bir kafede kutlama yaptığını öğrendi. Kafeye giden Berat Caner C., defalarca barışma teklifini reddeden İlknur G.'yi konuşmak için çağırınca Alperen K. ile aralarında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle olayın büyümesi önlenirken, Berat Caner C. ile Alperen K. buluşmak için anlaşıp bölgeden ayrıldı. Berat Caner C., arkadaşları Batuhan Kolsuz, Aykut A. (23), Mustafa A. (21) ve Süleyman Ş.'yi (24) yanına alıp Alperen K. ile buluşmaya gitti. Alperen K. ise sevgilisi İlknur G., kuzeni Necati Kınış (23) ve arkadaşları Mert Ali P. (21), Muhammet A. (21), Tolga K. (23), Eren A. (23), Enes Emre Kısacık (21) ile birlikte geldi. Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte 19 Eylül 2024'te buluşan taraflar arasında kavga çıktı. Bu sırada Batuhan Kolsuz, göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Alperen K. ve arkadaşları kaçarken, 5 Ocak Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Kolsuz, kurtarılamadı.
Olaya ilişkin çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 12 şüpheliyi adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. İlknur G. ise ifadesinde, "Berat ile doğum günümüzü sürekli kutladığımız kafeden çıkarken karşılaşınca tartıştık ve ayrıldık. Yaklaşık 10 aydır Alper ile birlikteyim. Telefonda konuştuğum sırada birbirlerine saldırdılar" diye konuştu.
"BERAT'A SADECE YUMRUKLA VURDUM"
Alperen K. sorgusunda, "Olay sırasında Berat'a sadece yumruk attım. Başkasıyla kavga etmedim. Olayda bıçak kullanmadım" dedi. Berat Caner C. ise ifadesinde, "Alperen ile kavga ettik. Batuhan'ı kimin bıçakladığını fark etmedim. 'Batuhan bıçaklandı' diye bağırdıklarında yerde yattığını gördüm" ifadelerini kullandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alperen K., Necati Kınış, Enes Emre Kısacık, Tolga K. ve Eren A. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaydan 7 ay sonra görülen ilk duruşmada Alperen K., Tolga K. ve Eren A. tahliye edilirken, Necati Kınış ile Enes Emre Kısacık'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI
Olayın yaşandığı sırada kafeden çıkarak Fevzipaşa Mahallesi'nde hemzemin geçide yönelen Batuhan Kolsuz'un kovalandığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
"BU GECE BİRİSİ ÖLECEK"
Öte yandan olay öncesinde İlknur G.'nin bir arkadaşına mesaj göndererek, 'Burada bu gece biri ölecek' dediği ortaya çıktı. 12 Şubat'ta görülen duruşmada Necati Kınış ve Enes Emre Kısacık'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, diğer şüphelilerin ise tutuksuz yargılanmasına hükmedildi.