Sahte patronla 7,7 milyarlık vurgun planı! Organizasyon şeması deşifre edildi
Bodrum'da, değeri 7,7 milyar lirayı bulan 27 parsel araziyi ele geçirmek için kurulan organize tapu şebekesine yönelik soruşturmada şoke eden detaylar ve organizasyon şeması deşifre edildi. Sahte yönetim kurulu kararıyla şirket patronu gibi gösterilen Alman vatandaşı Steven S.'nin, Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan, sabit adresi bulunmayan ve alkol bağımlılığı olduğu belirtilen bir kişi olduğu kaydedildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Lübnan'ın ilk Cumhurbaşkanı Bişara Huri'nin torunu, iş insanı ve olimpik yüzücü Pierre Caland'a ait değeri 7,7 milyar lirayı bulan 27 parsel arazinin ele geçirilmesine yönelik kurulan organize tapu kumpası son anda engellendi.
Geçtiğimiz günlerde Caland'a ait Kiwi Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. adına sahte yönetim kurulu kararı düzenleyen şebeke çökertildi.
Teşebbüs aşamasında kalan 7.7 milyarlık vurgun girişiminde Alman vatandaşı Steven S., Ali B., Ayhan Y., Cahit K., Emin A., Erdal K., Eyüp H., Feridun L., Jan B. ve Yunus A.'dan oluşan tutuklu 10 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Dolandırıcılık' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
ORGANİZASYON ŞEMASI ORTAYA ÇIKTI
Sabah'ta yer alan habere göre, Tapu şebekesinin organizasyon şeması ortaya çıktı.
Alman vatandaşı Steven S. sahte belgelerle 'Şirketin sahte patronu', Cahit K. satış vaadi sözleşmelerinde 'arazileri devralacak kişi', Eyüp H. ve Yunus A.'nın 'Aracı ve Organizatör' olarak yer aldığı belirlendi.
Şebekenin merkezinde Alman vatandaşı Steven S. bulunuyordu. Şüpheli, Kiwi Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye ait sahte yönetim kurulu kararı ile şirketin münferit yetkilisi gibi gösterildi.
Sahte belgelerle noterlerde işlem yaptığı, satış vaadi sözleşmeleri imzaladığı, tapu devrine teşebbüs ettiği belirlendi.
Gerçek şirket sahibi Pierre Caland'ın hiçbir yetki vermediği, imzaların da bilirkişi raporuyla sahte olduğunun tespit edildiği iddianamede yer aldı.