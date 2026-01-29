Sahte patronla 7,7 milyarlık vurgun planı! Organizasyon şeması deşifre edildi

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 08:59 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Bodrum'da, değeri 7,7 milyar lirayı bulan 27 parsel araziyi ele geçirmek için kurulan organize tapu şebekesine yönelik soruşturmada şoke eden detaylar ve organizasyon şeması deşifre edildi. Sahte yönetim kurulu kararıyla şirket patronu gibi gösterilen Alman vatandaşı Steven S.'nin, Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan, sabit adresi bulunmayan ve alkol bağımlılığı olduğu belirtilen bir kişi olduğu kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Lübnan'ın ilk Cumhurbaşkanı Bişara Huri'nin torunu, iş insanı ve olimpik yüzücü Pierre Caland'a ait değeri 7,7 milyar lirayı bulan 27 parsel arazinin ele geçirilmesine yönelik kurulan organize tapu kumpası son anda engellendi.

Geçtiğimiz günlerde Caland'a ait Kiwi Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. adına sahte yönetim kurulu kararı düzenleyen şebeke çökertildi.

Teşebbüs aşamasında kalan 7.7 milyarlık vurgun girişiminde Alman vatandaşı Steven S., Ali B., Ayhan Y., Cahit K., Emin A., Erdal K., Eyüp H., Feridun L., Jan B. ve Yunus A.'dan oluşan tutuklu 10 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Dolandırıcılık' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ORGANİZASYON ŞEMASI ORTAYA ÇIKTI Sabah'ta yer alan habere göre, Tapu şebekesinin organizasyon şeması ortaya çıktı. Alman vatandaşı Steven S. sahte belgelerle 'Şirketin sahte patronu', Cahit K. satış vaadi sözleşmelerinde 'arazileri devralacak kişi', Eyüp H. ve Yunus A.'nın 'Aracı ve Organizatör' olarak yer aldığı belirlendi.