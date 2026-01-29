CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Sahte patronla 7,7 milyarlık vurgun planı! Organizasyon şeması deşifre edildi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bodrum'da, değeri 7,7 milyar lirayı bulan 27 parsel araziyi ele geçirmek için kurulan organize tapu şebekesine yönelik soruşturmada şoke eden detaylar ve organizasyon şeması deşifre edildi. Sahte yönetim kurulu kararıyla şirket patronu gibi gösterilen Alman vatandaşı Steven S.'nin, Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan, sabit adresi bulunmayan ve alkol bağımlılığı olduğu belirtilen bir kişi olduğu kaydedildi.

Sahte patronla 7,7 milyarlık vurgun planı! Organizasyon şeması deşifre edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Lübnan'ın ilk Cumhurbaşkanı Bişara Huri'nin torunu, iş insanı ve olimpik yüzücü Pierre Caland'a ait değeri 7,7 milyar lirayı bulan 27 parsel arazinin ele geçirilmesine yönelik kurulan organize tapu kumpası son anda engellendi.

Sahte patronla 7,7 milyarlık vurgun planı! Organizasyon şeması deşifre edildi

Geçtiğimiz günlerde Caland'a ait Kiwi Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. adına sahte yönetim kurulu kararı düzenleyen şebeke çökertildi.

Sahte patronla 7,7 milyarlık vurgun planı! Organizasyon şeması deşifre edildi

Teşebbüs aşamasında kalan 7.7 milyarlık vurgun girişiminde Alman vatandaşı Steven S., Ali B., Ayhan Y., Cahit K., Emin A., Erdal K., Eyüp H., Feridun L., Jan B. ve Yunus A.'dan oluşan tutuklu 10 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Dolandırıcılık' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sahte patronla 7,7 milyarlık vurgun planı! Organizasyon şeması deşifre edildi

ORGANİZASYON ŞEMASI ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Tapu şebekesinin organizasyon şeması ortaya çıktı.

Alman vatandaşı Steven S. sahte belgelerle 'Şirketin sahte patronu', Cahit K. satış vaadi sözleşmelerinde 'arazileri devralacak kişi', Eyüp H. ve Yunus A.'nın 'Aracı ve Organizatör' olarak yer aldığı belirlendi.

Sahte patronla 7,7 milyarlık vurgun planı! Organizasyon şeması deşifre edildi

Şebekenin merkezinde Alman vatandaşı Steven S. bulunuyordu. Şüpheli, Kiwi Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye ait sahte yönetim kurulu kararı ile şirketin münferit yetkilisi gibi gösterildi.

Sahte belgelerle noterlerde işlem yaptığı, satış vaadi sözleşmeleri imzaladığı, tapu devrine teşebbüs ettiği belirlendi.
Gerçek şirket sahibi Pierre Caland'ın hiçbir yetki vermediği, imzaların da bilirkişi raporuyla sahte olduğunun tespit edildiği iddianamede yer aldı.

Sahte patronla 7,7 milyarlık vurgun planı! Organizasyon şeması deşifre edildi

SAHTE PATRON: EVSİZ STEVEN S.

Sahte patron Steven S.'nin, Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan, sabit adresi bulunmayan ve alkol bağımlılığı olduğu belirtilen bir kişi olduğu kaydedildi.

Sahte patronla 7,7 milyarlık vurgun planı! Organizasyon şeması deşifre edildi

10 BİN EURO KARŞILIĞINDA ŞİRKET PATRONU İMAJI

Şüpheliler, Steven S.'yi 10 bin Euro karşılığında iş çevrelerine şirket patronu gibi tanıttı.

Sahte patronla 7,7 milyarlık vurgun planı! Organizasyon şeması deşifre edildi

PARA TRAFİĞİNİ YÖNLENDİREN İSİM

Eyüp H., Steven S.'yi Türkiye'ye getiren, Antalya'da konaklatan, banka hesabı açılmasına aracılık eden, para trafiğini yönlendiren isim olarak dosyada yer aldı.

Mobil uygulamalarımızı indirin