750 milyonluk vurgun! Akılalmaz yöntem deşifre oldu | Yediemin otoparklarındaki lüks araçlar...

İstanbul'da Yediemin otoparklarında bulunan milyonluk araçları yaptıkları sahte belgelerle alıp 3. şahıslara satarak yaklaşık 750 milyon liralık vurgun yapan 25 kişilik çete çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerince 8 ilde yapılan operasyonda şüphelilerin arasında bir icra müdür yardımcısı, icra memurları ve zabıt katipleri bulunduğu öğrenildi.

ahaber.com.tr Giriş: 27.07.2024 13:25 Güncelleme: 27.07.2024 14:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL