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750 milyonluk vurgun! Akılalmaz yöntem deşifre oldu | Yediemin otoparklarındaki lüks araçlar...

İstanbul'da Yediemin otoparklarında bulunan milyonluk araçları yaptıkları sahte belgelerle alıp 3. şahıslara satarak yaklaşık 750 milyon liralık vurgun yapan 25 kişilik çete çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerince 8 ilde yapılan operasyonda şüphelilerin arasında bir icra müdür yardımcısı, icra memurları ve zabıt katipleri bulunduğu öğrenildi.

ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 13:25 Güncelleme: 27.07.2024 14:43
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750 milyonluk vurgun! Akılalmaz yöntem deşifre oldu | Yediemin otoparklarındaki lüks araçlar...

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan saha çalışmasında bazı lüks otomobillerin tutulduğu yediemin otoparklarından sahte belgelerle çıkarıldığını tespit etti.

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750 milyonluk vurgun! Akılalmaz yöntem deşifre oldu | Yediemin otoparklarındaki lüks araçlar...

Yapılan çalışmaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon için düğmeye basıldı.

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750 milyonluk vurgun! Akılalmaz yöntem deşifre oldu | Yediemin otoparklarındaki lüks araçlar...

AKILALMAZ YÖNTEMLERİ DEŞİFRE OLDU

Sabah'ın haberine göre Polis yaptığı çalışmada, şebekenin Yediemin otoparklarında uzun süredir tutulan lüks otomobilleri tespit ettikleri daha sonra aracı çalmak için İcra Müdürlüğü ile ortak çalıştıklarını belirlendi.

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750 milyonluk vurgun! Akılalmaz yöntem deşifre oldu | Yediemin otoparklarındaki lüks araçlar...

Şebeke üyelerinin İcra kayıtlarında, hacizli görünen otomobiller için sözde bir satış ihalesi yapılmış gibi gösterip, Noterler Birliğine yazdığı yazılarla üzerindeki, şerhleri kaldırdıkları ardından şebeke üyelerinden birinin üzerine satışını gerçekleştirdikleri öğrenildi.

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750 milyonluk vurgun! Akılalmaz yöntem deşifre oldu | Yediemin otoparklarındaki lüks araçlar...

Sözde otomobili İcradan almış gibi yapan şebeke üyelerinin aracı galerilerde müşterilere pazarladıkları belirtildi.