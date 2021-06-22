7 kategoride dev kampanya! ŞOK 23 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! %30'a varan indirim fırsatı

23 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin çarşamba günü kampanyaları sürprizlerle dolu. Bu hafta birçok kategoride %30'a varan indirimler bulunuyor. ŞOK çarşamba indirimlerini merak edenler için güncel kataloğu sayfamızda bir araya getirdik. İndirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Peki, bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler var? ŞOK çarşamba kampanaları neler? İşte ŞOK 23 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.06.2021 17:26 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 17:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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