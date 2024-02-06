7 Kat Semanın SIRRI! Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği gece: Miraç... Hz. Muhammed'e (SAV) Miraç'ta verilen üç hediye

MİRAÇ MUCİZESİ NEDİR?

📌 Nebilerin birçoğunun, peygamberliklerini ispat etmek için gösterdikleri bazı olağanüstü olaylar vardır. Hz. Musa'nın asasının yılan olması, Hz. Süleyman'ın kuş dilini bilmesi gibi Cenab-ı Hakk'ın izniyle gerçekleşen hadiselerdir. Miraç da Peygamber Efendimizin mucizelerinden biridir.

Miraç hadisesi, iki kademe olarak ele alınır: İsra ve miraç. İsra kelime anlamı olarak gece yürüyüşü, miraç ise yükselme anlamına gelir.

📌 İsra, Peygamber Efendimizin bir gece Mekke-i Mükerreme'den alınıp Mescid-i Aksa'ya götürülme olayıdır. Kur'an-ı Kerim'de de anlatılır: "Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir." (İsra suresi, 1. ayet)

📌Miraç ise, Peygamber Efendimizin (sav) Allah'ın kudret ve azametine şahit; rahmet, mağfiret ve müjdesine nail olduğu kutlu yükseliştir.