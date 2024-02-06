06 Şubat 2024, Salı
7 Kat Semanın SIRRI! Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği gece: Miraç... Hz. Muhammed'e (SAV) Miraç'ta verilen üç hediye
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) mucizelerinden biri olan Miraç hadisesi, İslam'ın önemli olaylarından biridir. Recep ayının 27. gecesi gerçekleşen bu olayda, Hz. Muhammed Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürüldü ve buradan da ilahi huzura yükseldi. Peki İsra ve Miraç gecesinde neler oldu? Peygamber Efendimize Miraç'ta verilen hediyeler nelerdir?
Giriş Tarihi: 06.02.2024 13:58
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