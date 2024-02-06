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7 Kat Semanın SIRRI! Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği gece: Miraç... Hz. Muhammed'e (SAV) Miraç'ta verilen üç hediye

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) mucizelerinden biri olan Miraç hadisesi, İslam'ın önemli olaylarından biridir. Recep ayının 27. gecesi gerçekleşen bu olayda, Hz. Muhammed Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürüldü ve buradan da ilahi huzura yükseldi. Peki İsra ve Miraç gecesinde neler oldu? Peygamber Efendimize Miraç'ta verilen hediyeler nelerdir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2024 13:58
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7 Kat Semanın SIRRI! Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği gece: Miraç... Hz. Muhammed’e SAV Miraç’ta verilen üç hediye

Miraç Kandili, Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan özel gecelerden biridir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) miraca çıktığı bu mübarek gecede, dua etmenin ve ibadetlerin çok büyük bir değeri vardır. Müslümanlar, bu özel gecede tüm dualarını ve niyetlerini Yüce Allah'a arz ederler, çünkü bu gecede yapılan duaların kabul gördüğüne inanılır. Peki Hz. Muhammed (SAV) Miraç Gecesi'nde neler gördü?

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7 Kat Semanın SIRRI! Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği gece: Miraç... Hz. Muhammed’e SAV Miraç’ta verilen üç hediye

MİRAÇ MUCİZESİ NEDİR?

📌 Nebilerin birçoğunun, peygamberliklerini ispat etmek için gösterdikleri bazı olağanüstü olaylar vardır. Hz. Musa'nın asasının yılan olması, Hz. Süleyman'ın kuş dilini bilmesi gibi Cenab-ı Hakk'ın izniyle gerçekleşen hadiselerdir. Miraç da Peygamber Efendimizin mucizelerinden biridir.

Miraç hadisesi, iki kademe olarak ele alınır: İsra ve miraç. İsra kelime anlamı olarak gece yürüyüşü, miraç ise yükselme anlamına gelir.

📌 İsra, Peygamber Efendimizin bir gece Mekke-i Mükerreme'den alınıp Mescid-i Aksa'ya götürülme olayıdır. Kur'an-ı Kerim'de de anlatılır: "Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir." (İsra suresi, 1. ayet)

📌Miraç ise, Peygamber Efendimizin (sav) Allah'ın kudret ve azametine şahit; rahmet, mağfiret ve müjdesine nail olduğu kutlu yükseliştir.

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7 Kat Semanın SIRRI! Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği gece: Miraç... Hz. Muhammed’e SAV Miraç’ta verilen üç hediye

İsra olayı, Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Miraç hadisesini ise Peygamber Efendimiz insanlara bildirir. Peki İsra ve Miraç hadisesi nasıl gerçekleşti?

📌 Peygamber Efendimiz, 23 yıllık risalet hayatında Mekke'de 13 yıl, Medine'de ise 10 yıl boyunca çetin bir mücadeleye girişti. Bu dönemlerde büyük musibetlere maruz kaldı. Mekke döneminde müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları zulüm ve şiddet, tahammül sınırlarını aştı.

Müslümanlar üç yıl boyunca her türlü insani ve ticari ilişkiyi ortadan kaldıran büyük bir boykota maruz bırakıldı. Boykotun sona erdiği günlerde Peygamber Efendimiz (sav), önce kendisini daima destekleyen amcası Ebû Talib'i, sonra da çok sevdiği hanımı Hz. Hatice'yi kaybetti. Hüznün gönülleri kuşattığı, ümitlerin tükenme noktasına geldiği o günlerde Yüce Allah, habibi Hz. Muhammed'i (sav) huzuruna kabul ederek İsrâ ve Miraç ile şereflendirdi. Cenab-ı Hakk, bir bakıma Resulünü, sabır ve tahammülü dolayısıyla hem teselli etmek hem de ödüllendirmek istedi. Bunun için Miraç olarak anılan büyük mucizevi olayı gerçekleştirdi.

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7 Kat Semanın SIRRI! Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği gece: Miraç... Hz. Muhammed’e SAV Miraç’ta verilen üç hediye

MİRAÇ VE İSRA HADİSESİNDE YAŞANAN OLAYLAR

Bir gece Resulullah (sav), Kabe'de Hicr veya Hatim denen yerde, bazı rivayetlere göre ise uyku ile uyanıklık arasındayken Cebrail (as) geldi. Göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup kapattı. Peygamber Efendimizi (sav) Burak adlı bineğe bindirip Mescid-i Aksa'ya gitti.

Allah Resulü (sav), Mescid-i Aksa'da iki rekat namaz kılıp çıktığında Cebrail, biri süt biri şarap dolu iki kap getirdi. Resulullah (sav) süt dolu kabı seçince Cebrail "Fıtratı seçtin" dedi, ardından O'nu alıp dünya semasına yükseltti.

Miracın ilk durağı, Mescid-i Aksâ'dır. Peygamber Efendimiz bu mübarek mabetle ilgili şöyle buyurmuştur: "Gidin ve Mescid-i Aksa'da namaz kılın. Şayet gidemez ve orada namaz kılamazsanız, oranın kandillerini aydınlatacak yağ gönderin." (Ebû Dâvûd, Salât, 14)

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7 Kat Semanın SIRRI! Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği gece: Miraç... Hz. Muhammed’e SAV Miraç’ta verilen üç hediye

PEYGAMBERLER İLE GÖRÜŞME

📍 Resulullah'ı (sav) burada önceki bazı peygamberler karşıladı. O'nu kendilerine imam yaparak arkasında topluca namaz kıldılar. Daha sonra semaya yükseltilen Resulullah (sav),

semanın birinci katında Hz. Âdem,
ikinci katında Hz. İsa ve Hz. Yahya,
üçüncü katında Hz. Yusuf,
dördüncü katında Hz. İdris,
beşinci katında Hz. Harun,
altıncı katında Hz. Mûsâ,
yedinci katında ise Hz. İbrahim ile görüştü.