20 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 65 yaş üstüne yeni kısıtlama! İşte tedbirlerin artırıldığı 38 il

65 yaş üstüne yeni kısıtlama! İşte tedbirlerin artırıldığı 38 il

Son dakika haberi... Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında vakaların Türkiye genelinde de artış göstermesinin ardından bazı illerde 65 yaş üstüne tekrar kısıtlamalar getirildi. Buna göre, 65 yaş üstü vatandaşlar sadece belirli saatlerde dışarıya çıkabilecek. 65 yaş üstü vatandaşlar yakın akraba haricinde hiçbir düğüne katılamayacak. İşte 65 yaş üstüne kısıtlama gelen iller...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 10:51
  • 1
  • 38
65 yaş üstüne yeni kısıtlama! İşte tedbirlerin artırıldığı 15 il
65 yaş üstüne yeni kısıtlama! İşte tedbirlerin artırıldığı 15 il

Gaziantep: Türkiye'de 65 yaş üstü için ilk kısıtlama kararının Gaziantep Valiliği aldı. Vali Davut Gül, "Gaziantep'te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır. Toplu taşıma, bulaşma riskini artırdığından sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00 ve 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00'den sonra sebze- meyve pazarlarına gitmeleri yasaklanmıştır" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 38
65 yaş üstüne yeni kısıtlama! İşte tedbirlerin artırıldığı 15 il
65 yaş üstüne yeni kısıtlama! İşte tedbirlerin artırıldığı 15 il

Sivas: 65 yaş üstü vatandaşların 10.00'dan önce ve akşam 17.00'den sonra sokağa çıkmalarına izin verilmiyor.

  • 3
  • 38
65 yaş üstüne yeni kısıtlama! İşte tedbirlerin artırıldığı 15 il
65 yaş üstüne yeni kısıtlama! İşte tedbirlerin artırıldığı 15 il

Kahramanmaraş: 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanımı ve pazara gidiş saatleri kısıtlandı. 65 yaş üstü vatandaşlar sabah 07.00 - 10.00 saatleri ile akşam 17.00 - 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmayacak ve akşam 17.00'den sonra sebze, meyve pazarlarına gidemeyecek.

  • 4
  • 38
65 yaş üstüne yeni kısıtlama! İşte tedbirlerin artırıldığı 15 il
65 yaş üstüne yeni kısıtlama! İşte tedbirlerin artırıldığı 15 il

Siirt: Düğünlerde müzik yayınlarının en geç saat 23.00'te son bulması ve düğün sürelerinin kısıtlanmasına da karar verildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılması yasaklandı.

  • 5
  • 38
65 yaş üstüne yeni kısıtlama! İşte tedbirlerin artırıldığı 15 il
65 yaş üstüne yeni kısıtlama! İşte tedbirlerin artırıldığı 15 il

Düzce: Köylerde veya sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünlerinin aynı gün içerisinde 11.00-23.00 saatlerinde ve en fazla 2,5 saatle sınırlı olacak şekilde düzenlenmesine karar verildi. 65 yaş ve üstü kişilerin (1. derece yakınları ile amca, dayı, teyze ve hala haricinde) düğünlere katılmamasına karar verildi. Taziye ve mevlit yemekleri de yasaklandı.