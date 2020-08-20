65 yaş üstüne yeni kısıtlama! İşte tedbirlerin artırıldığı 38 il

Düzce: Köylerde veya sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünlerinin aynı gün içerisinde 11.00-23.00 saatlerinde ve en fazla 2,5 saatle sınırlı olacak şekilde düzenlenmesine karar verildi. 65 yaş ve üstü kişilerin (1. derece yakınları ile amca, dayı, teyze ve hala haricinde) düğünlere katılmamasına karar verildi. Taziye ve mevlit yemekleri de yasaklandı.