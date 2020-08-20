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65 yaş üstüne yeni kısıtlama! İşte tedbirlerin artırıldığı 38 il
Son dakika haberi... Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında vakaların Türkiye genelinde de artış göstermesinin ardından bazı illerde 65 yaş üstüne tekrar kısıtlamalar getirildi. Buna göre, 65 yaş üstü vatandaşlar sadece belirli saatlerde dışarıya çıkabilecek. 65 yaş üstü vatandaşlar yakın akraba haricinde hiçbir düğüne katılamayacak. İşte 65 yaş üstüne kısıtlama gelen iller...
Giriş Tarihi: 20.08.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 10:51
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65 yaş üstüne yeni kısıtlama! İşte tedbirlerin artırıldığı 15 il
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65 yaş üstüne yeni kısıtlama! İşte tedbirlerin artırıldığı 15 il
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- 38
65 yaş üstüne yeni kısıtlama! İşte tedbirlerin artırıldığı 15 il
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- 38
65 yaş üstüne yeni kısıtlama! İşte tedbirlerin artırıldığı 15 il
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- 38
65 yaş üstüne yeni kısıtlama! İşte tedbirlerin artırıldığı 15 il