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65 yaş üstünden gençlere sitem: Maske ve sosyal mesafe yok
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de tekrar sokağa çıktı. Sahil kenarında güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan gençlere uyarı ve sitemde bulundu.
Giriş Tarihi: 08.06.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 09:22
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