65 yaş üstünden gençlere sitem: Maske ve sosyal mesafe yok

Emekli memur Hüseyin Gürgen ise 71 yaşında olduğunu ve kendilerine serbestlik uygulandığında yürüyüş yapabilmenin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Bilinçli olursak daha çabuk kurtuluruz. Bir kişi kaç kişiye bulaştırıyor. Yaptıklarını onaylamıyorum. Yapılmaması gereken şeyler. Çok dikkat etmek lazım." diye konuştu.