08 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 65 yaş üstünden gençlere sitem: Maske ve sosyal mesafe yok

65 yaş üstünden gençlere sitem: Maske ve sosyal mesafe yok

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de tekrar sokağa çıktı. Sahil kenarında güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan gençlere uyarı ve sitemde bulundu.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 09:22
  • 1
  • 14
65 yaş üstünden gençlere sitem: Maske ve sosyal mesafe yok GALERİ DEVAM EDİYOR

İzmir'de saat 14.00'ten itibaren sokağa çıkmaya başlayan 65 yaş ve üstü kişiler, sosyal mesafe kuralına uyarak, maske takarak sahilde, parklarda yürüyüş yaptı.

  • 2
  • 14
65 yaş üstünden gençlere sitem: Maske ve sosyal mesafe yok

Bazı vatandaşlar bankta oturarak denizi seyrederken bazıları balık tuttu, bazı vatandaşlar ise gölgede serinlemeyi tercih etti.

  • 3
  • 14
65 yaş üstünden gençlere sitem: Maske ve sosyal mesafe yok

65 yaşındaki sosyolog Ali Akyol, yaptığı açıklamada salgın sonrası ülkede en çok görülen eksikliğin sosyal mesafeye uymamak olduğunu, insanların daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

  • 4
  • 14
65 yaş üstünden gençlere sitem: Maske ve sosyal mesafe yok

71 yaşındaki ev hanımı Ayşe Koçak da çok zorlanmaya başladıklarını ifade ederek, "Ağzını kapatıp burnunu açanlar var, burnu da kapatmak lazım. Uymayanları görüyor ve çok üzülüyoruz, çok sevdiğimiz insanlarla bir araya gelemiyoruz. Uyarmamız gerekiyor." dedi.

  • 5
  • 14
65 yaş üstünden gençlere sitem: Maske ve sosyal mesafe yok

Emekli memur Hüseyin Gürgen ise 71 yaşında olduğunu ve kendilerine serbestlik uygulandığında yürüyüş yapabilmenin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Bilinçli olursak daha çabuk kurtuluruz. Bir kişi kaç kişiye bulaştırıyor. Yaptıklarını onaylamıyorum. Yapılmaması gereken şeyler. Çok dikkat etmek lazım." diye konuştu.