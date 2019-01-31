63 kilo verdi! Görenler gözlerine inanamadı...

Claire Wills, diyet ve egzersizlerle 63 kilo verdi, paylaştığı fotoğraflarla görenleri hayrete düşürdü. Claire Wills, takipçileriyle uyguladığı yöntemi paylaştı. Wills, öncelikle alkolü ve yağlı yiyecekleri tüketmeyi bırakarak işe başlamış. Bunların yerine protein bazlı besinler tüketmiş. Egzersiz yapmaya başlamış Eskiden yürümeye üşendiğini söyleyen Claire Wills, şimdi ise maraton koşularına hazırlanıyor. Claire Wills en büyük değişim kafada başlar diyerek mental açıdan bunu başarmak gerektiğini vurguluyor. Claire Wills'ın paylaşımı binlerce kez beğeni aldı.