31 Ocak 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

63 kilo verdi! Görenler gözlerine inanamadı...

Claire Wills, diyet ve egzersizlerle 63 kilo verdi, paylaştığı fotoğraflarla görenleri hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 31.01.2019 19:45 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 19:48
  • 1
  • 75
63 kilo verdi! Görenler gözlerine inanamadı...

Claire Wills, takipçileriyle uyguladığı yöntemi paylaştı.

  • 2
  • 75
63 kilo verdi! Görenler gözlerine inanamadı...

Wills, öncelikle alkolü ve yağlı yiyecekleri tüketmeyi bırakarak işe başlamış.

  • 3
  • 75
63 kilo verdi! Görenler gözlerine inanamadı...

Bunların yerine protein bazlı besinler tüketmiş.

  • 4
  • 75
63 kilo verdi! Görenler gözlerine inanamadı...

Egzersiz yapmaya başlamış

  • 5
  • 75
63 kilo verdi! Görenler gözlerine inanamadı...

Eskiden yürümeye üşendiğini söyleyen Claire Wills, şimdi ise maraton koşularına hazırlanıyor.