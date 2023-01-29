60 milyonluk dev vurgun! Yerli Richie Rich hesapları bu yöntemle boşaltmış
Afyonkarahisar'da yaşayan 22 yaşındaki Richie Rich lakaplı hacker Ramazan Ç., illegal program üzerinden kurduğu dolandırıcılık ağı ile 14 bin 200 kişiyi dolandırdı. Program üzerinden gönderdiği linklere tıklayan mağdurların telefonlarının kontrollerini eline geçiren genç hacker, boşalttığı hesaplardaki paraları yine mağdurların hesaplarından yurtdışındaki kripto hesaplara aktardı.
Giriş Tarihi: 29.01.2023
11:29 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
11:29
Ekipler, 2019 yılında yapılan bir operasyonda ele geçirilen materyaller üzerinden yeni bir şebekenin kullandığı yöntemin şemasını ortaya çıkardı. Şemaya göre örgüt lideri kurduğu illegal yazılım üzerinden vatandaşların telefonlarına, 'Bu sen misin?' 'TOKİ' veya bankalarının isimleri gibi başlıklar altında linkler gönderdiği, bu linklere tıklayan kişilerin telefon kontrollerini ele geçirdikleri ve daha sonra banka hesaplarının boşaltıldığı, kişinin telefonuna da bankalardan mesaj gönderilmesinin engelliğini belirlendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dolandırıcıların bir diğer yöntemi de son yılların en çok oynanan sanal oyunu 'PUBG' üzerinden oluyordu. Yine oyunu oynayanlara karakter satın alması için link gönderen örgüt lideri, linke tıklayan kişiyi 156 TL borçlandırdığı, bu parayı da kendi hesabına aktırdığı tespit edildi.
'TÜRKİYE'NİN EN İYİ 10 HACKERINDAN BİRİ ÇIKTI' SİBER polisi yaklaşık 6 ay süren çalışma sonrası örgüt lideri olan hackerın kimliğini belirledi. Afyonkarahisar'da yaşayan 22 yaşındaki Ramazan Ç'nin bir teknoloji firması kurduğunu saptayan polis, operasyon için harekete geçti.
23 Ocak günü 5 ilde gerçekleştirilen ve 'Richie Rich' adı verilen operasyonda aralarında Ramazan Ç., yardımcıları ve saha elemanlarının da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. İleri seviyede yazılım bilgisine sahip olan Ramazan Ç'nin bu alanda Türkiye'deki en iyi 10 hackerden biri olduğu belirtildi.
'14 BİN 200 KİŞİNİN HESABINDAN İŞLEM YAPILMIŞ' Operasyon sırasında Türkiye'de bir ilkte yaşandı. İlk defa bir siber dolandırıcı mağdurların bilgilerini kontrol etmede kullanılan üst düzey yazılım programı olan HYDRA programını aktif halde kullanırken yakalandığı belirtildi. Programda aktif olarak bin kişinin hesap bilgilerinin olduğu ve hesaplarının kontrol edildiği belirlendi. Yine program üzerinde yapılan ilk incelemede 14 bin 200 kişinin hesabına girilerek işlem yapıldığı ve toplamda 60 milyon TL çalındığı öğrenildi.