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Haberler Galeri 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik açlıktan hayatını kaybetmişti! Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! Cezaevinden çıkamayacaklar...

6 yaşındaki Elif Nur Tiftik açlıktan hayatını kaybetmişti! Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! Cezaevinden çıkamayacaklar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Elif Nur Tiftik'in şüpheli ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Eskişehir'de yaşayan anne ve babası cezaevinde bulunan Elif Nur Tiftik'in ölümü, izleyicileri derin bir üzüntüye boğmuştu. Ancak, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.04.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 15:36
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6 yaşındaki Elif Nur Tiftik açlıktan hayatını kaybetmişti! Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! Cezaevinden çıkamayacaklar...

Müge Anlı'da işlenen olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eskişehir'de Elif Nur Tiftik'in aç bırakılarak ve eziyet edilerek öldürülmesine ilişkin davada sanıklara ceza yağdı. İşte olayın detayları...

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6 yaşındaki Elif Nur Tiftik açlıktan hayatını kaybetmişti! Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! Cezaevinden çıkamayacaklar...

Müge Anlı'ya başvuran Gülizar Hanım, bir gece aldığı "Nur öldü" haberiyle büyük bir şok yaşadı ve yaşadığı olayları titizlikle anlattı. Anne ve babalarının cezaevinde olması sebebiyle 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik ve 2 kardeşinin velayeti babaannelerine verilmişti. Bu nedenle, 3 kardeş babaanneleri Cihangül Kurumlu, amcaları Sezer Tiftik ve halaları ile birlikte yaşıyordu.

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6 yaşındaki Elif Nur Tiftik açlıktan hayatını kaybetmişti! Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! Cezaevinden çıkamayacaklar...

Gülüzar Hanım, Elif Nur Tiftik'in ölüm haberinin "boğazında mandalina kaldı o yüzden öldü" şeklinde kendisine iletildiğini ve bu haberin babaanne Cihangül Kurumlu tarafından verildiğini ifade etti. Diğer iki kardeşi almaya gittiğinde ise kan donduran bir manzara ile karşılaştı.

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6 yaşındaki Elif Nur Tiftik açlıktan hayatını kaybetmişti! Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! Cezaevinden çıkamayacaklar...

Gülüzar Hanım, Elif Nur'un 2 kardeşinin aç ve bir deri bir kemik kaldığını ifade etti. Anlattıkları bununla da sınırlı değildi. Çocukların tuvalet ihtiyaçlarını bir pet şişeye giderdiklerini belirtti.

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6 yaşındaki Elif Nur Tiftik açlıktan hayatını kaybetmişti! Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! Cezaevinden çıkamayacaklar...

Elif Nur'un kardeşi Metin, yaşananları detaylı bir şekilde anlattı. Çocuklar daha sonra hastaneye götürüldü ve orada çekilen görüntüler stüdyoya aktarıldı. Ortam adeta buz kesti. Çocuklar, bir deri bir kemik halindeydi. Vücutlarında darp izleri ve yanıkları bulunuyordu.