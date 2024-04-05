6 yaşındaki Elif Nur Tiftik açlıktan hayatını kaybetmişti! Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! Cezaevinden çıkamayacaklar...

Gülüzar Hanım, Elif Nur Tiftik'in ölüm haberinin "boğazında mandalina kaldı o yüzden öldü" şeklinde kendisine iletildiğini ve bu haberin babaanne Cihangül Kurumlu tarafından verildiğini ifade etti. Diğer iki kardeşi almaya gittiğinde ise kan donduran bir manzara ile karşılaştı.