05 Nisan 2024, Cuma
6 yaşındaki Elif Nur Tiftik açlıktan hayatını kaybetmişti! Müge Anlı son gelişmeyi duyurdu! Cezaevinden çıkamayacaklar...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Elif Nur Tiftik'in şüpheli ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Eskişehir'de yaşayan anne ve babası cezaevinde bulunan Elif Nur Tiftik'in ölümü, izleyicileri derin bir üzüntüye boğmuştu. Ancak, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 05.04.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 15:36
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