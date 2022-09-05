05 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 6 EYLÜL İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Esenler, Eyüp, Şişli, Beylikdüzü, Avcılar elektrik kesintisi...

6 EYLÜL İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Esenler, Eyüp, Şişli, Beylikdüzü, Avcılar elektrik kesintisi...

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Eylül Salı ve 7 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da çeşitli saatlerde elektrik kesintileri uygulanırken, en uzunu on saati bulacak. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Esenler, Eyüp, Şişli, Beylikdüzü, Avcılar elektrik kesintisi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2022 16:20
  • 1
  • 24
6 EYLÜL İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ! İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? Esenler, Eyüp, Şişli, Beylikdüzü, Avcılar elektrik kesintisi...

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Esenler, Eyüp, Şişli, Beylikdüzü, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman, saat kaçta düzelecek? soruların cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Eylül Salı ve 7 Eylül Çarşamba günü İstanbul'un bazı ilçelerinde çeşitli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Esenler, Eyüp, Şişli, Beylikdüzü, Avcılar elektrik kesintisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
6 EYLÜL İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ! İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? Esenler, Eyüp, Şişli, Beylikdüzü, Avcılar elektrik kesintisi...

İŞTE İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ...

  • 3
  • 24
6 EYLÜL İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ! İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? Esenler, Eyüp, Şişli, Beylikdüzü, Avcılar elektrik kesintisi...
  • 4
  • 24
6 EYLÜL İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ! İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? Esenler, Eyüp, Şişli, Beylikdüzü, Avcılar elektrik kesintisi...
  • 5
  • 24
6 EYLÜL İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ! İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? Esenler, Eyüp, Şişli, Beylikdüzü, Avcılar elektrik kesintisi...