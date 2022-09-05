6 EYLÜL İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Esenler, Eyüp, Şişli, Beylikdüzü, Avcılar elektrik kesintisi...

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Eylül Salı ve 7 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da çeşitli saatlerde elektrik kesintileri uygulanırken, en uzunu on saati bulacak. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Esenler, Eyüp, Şişli, Beylikdüzü, Avcılar elektrik kesintisi...