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6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Samsung ve Xiaomi telefonlar indirimde! İşte BİM aktüel katalog...

6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hesaplı alışveriş yapmak isteyen kişiler BİM aktüel katalog hakkında sorgulama yapıyor. 6 Aralık Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayına sunuldu. Katalogda teknolojik ürünler yine dikkat çekiyor. Samsung ve Xiaomi marka cep telefonların indirimde olduğu gözüküyor. Türkiye'nin hemen hemen her mahallesinde bulunan BİM marketleri indirimli ürünler sunuyor. İşte, 6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 03.12.2019 18:22 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 18:29
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6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Samsung ve Xiaomi telefonlar indirimde! İşte BİM aktüel katalog...

BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Aralık Cuma günü için yayınlandı. BİM'de bu hafta birbirinden hesaplı ürünler satışa çıkıyor. 6 Aralık BİM aktüel katalog yine indirimli ürünleriyle dikkat çekiyor. Teknolojik ürünlerin daha çok ilgi gördüğü BİM'de ev aletleri ve mutfak, banyo malzemeleri de son derece uygun fiyatlarla satışta olacak. Peki, 6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM katalog ürünlerini sizler için derledik. İşte, 6 Aralık Cuma günü satışa çıkacak BİM aktüel ürünleri...

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6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Samsung ve Xiaomi telefonlar indirimde! İşte BİM aktüel katalog...

Samsung Cep Telefonu Galaxy A30

• Dahili Hafıza 64 GB, Ram 4 GB
• Yüz Tanıma
• Batarya 4000 mAh
• Arka Kamera 16.0 MP (F1.7) + 5.0 MP (F2.2) - Ön Kamera 16.0 Mp (F2.0)
• Video Full HD (1920X1080)
• işlemci: Octa-Core 1.8 GHz + 1.6 GHz
• Android 9.0
• 6.4" Ekran Boyutu
• Parmak İzi Okuyucu
• 2 Yıl Samsung Türkiye Garantilidir

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6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Samsung ve Xiaomi telefonlar indirimde! İşte BİM aktüel katalog...

Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu

• Android 8.1 Oreo
• Arka Kamera 8 Mp - Ön Kamera 5 Mp - Arka Flaş
• Quad-Core 1.4 GHz 4 Çekirdek
• 5,00" Ekran Boyutu
• Dahili Hafıza 8 GB - Ram 1GB
• Batarya 3000 mAh
• 2 Yıl Xiaomi Türkiye Garantilidir

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6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Samsung ve Xiaomi telefonlar indirimde! İşte BİM aktüel katalog...
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6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Samsung ve Xiaomi telefonlar indirimde! İşte BİM aktüel katalog...

Katı Meyve Sıkacağı

• Meyve suyu haznesi kapasitesi 500 ml
• Posa sürahi haznesi kapasitesi 1500 ml
• Kaymaz ayaklar
• 2 Farklı hız ayarı
• Paslanmaz çelik gövde ve parçalayıcı
• Temizlemesi kolay parçalar