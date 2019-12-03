6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Samsung ve Xiaomi telefonlar indirimde! İşte BİM aktüel katalog...

BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Aralık Cuma günü için yayınlandı. BİM'de bu hafta birbirinden hesaplı ürünler satışa çıkıyor. 6 Aralık BİM aktüel katalog yine indirimli ürünleriyle dikkat çekiyor. Teknolojik ürünlerin daha çok ilgi gördüğü BİM'de ev aletleri ve mutfak, banyo malzemeleri de son derece uygun fiyatlarla satışta olacak. Peki, 6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM katalog ürünlerini sizler için derledik. İşte, 6 Aralık Cuma günü satışa çıkacak BİM aktüel ürünleri...