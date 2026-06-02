59 yıllık hasret Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bitti: Annesini ilk kez gördü

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün yine yürekleri burkan bir kavuşmaya ev sahipliği yaptı. 61 yaşındaki Ferruh Bey, henüz 2 yaşındayken ayrı düştüğü ve yıllarca "bizi terk etti" bilgisiyle yaşadığı annesi Mebrure Aktay'ı bulmak için ekran karşısına çıktı. Tam 59 yıl sonra gelen o büyük kavuşma, stüdyoda gözyaşlarına neden oldu.

"ÖLÜM VAR KALIM VAR" DİYEREK ARAYIŞA BAŞLADI İzmir'de sakin bir yaşam süren iki çocuk babası Ferruh Bey, annesinin hayatta olduğunu öğrendiği an büyük bir heyecan yaşadı. 84 yaşındaki annesine ulaşmak için başvurduğu programda, "Soy ağacını bulduk, yaşadığını öğrendik. Ölüm var kalım var" diyerek içinde taşıdığı büyük boşluğu dile getirdi. Çocukluğunda kendisine "anneniz sizi terk etti" dendiği için yıllarca arayışa geçemediğini itiraf eden Ferruh Bey, bu yanlış anlaşılmanın hayatında bıraktığı derin izleri paylaştı.

FOTOĞRAFLA GELEN İLK BULUŞMA Programın ilerleyen dakikalarında Müge Anlı, Ferruh Bey'e hayatının en anlamlı hediyesini verdi. Yıllardır hayalini kurduğu annesinin fotoğrafını ilk kez canlı yayında gören Ferruh Bey, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti.

"SENİ TANIMAYI ÇOK İSTİYOR" Yayına bağlanan Ferruh Bey'in kız kardeşi, aile olarak varlıklarından haberdar olduklarını ancak iletişime geçmekte zorlandıklarını belirtti. Kız kardeşin, "Annem sizi görmeyi, tanımayı çok istiyor. Belki bundan sonrası için çok daha güzel anılar birikebilir" sözleri, 59 yıllık ayrılığın ardından yeni bir başlangıcın müjdecisi oldu.