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539 yıl sonra ortaya çıkan gerçek! Patara Deniz Feneri'ne deprem önlemi

Roma İmparatoru Neron tarafından M.S. 54 yılında inşa ettirilen ve 1481 yılında meydana gelen depremde yıkıldığı değerlendirilen 26 metre uzunluğundaki Patara Deniz Feneri'nin, orijinal taşlarıyla yeniden restoresinde olası bir deprem ve tsunamiye karşı hazırlanan statik rapor onaylandı. 26 metrelik kule, depreme karşı güçlendirilecek.

DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 09:21
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539 yıl sonra ortaya çıkan gerçek! Patara Deniz Feneri'ne deprem önlemi

Bu yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca turizmde tema olarak belirlenen Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde, 32 yıl önce Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fahri Işık ve eşi Havva İşkan Işık tarafından başlatılan kazılarda bugüne kadar yüzlerce tarihi eser ortaya çıkarıldı.

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539 yıl sonra ortaya çıkan gerçek! Patara Deniz Feneri'ne deprem önlemi

Bu eserlerden en önemlilerinden biri de MS 54 yılında Roma İmparatoru Neron tarafından yaptırılan Deniz Feneri. 2004 yılında dönemin kazı başkanı Prof. Dr. Fahri Işık ve daha sonra kazı başkanlığını devralan Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından ortaya çıkarılan fenere ait 2 bin 600 orijinal taş bulunuyor. Patara Yılı kapsamında, birçok tarihi eserle birlikte restorasyona başlanan deniz feneri, tamamlanan 6 metre podyumun üzerine, orijinal taşlarla yaklaşık 26 metre yüksekliğinde ve 6 metre çapında yeniden inşa edilecek.

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539 yıl sonra ortaya çıkan gerçek! Patara Deniz Feneri'ne deprem önlemi

NERON'UN PRESTİJ PROJESİ
Roma İmparatoru Neron'un prestij projesi olduğu belirtilen deniz fenerinin üzerinde, kimin tarafından yapıldığı, yapım tarihiyle ilgili altın harflerle yazıt bulunuyor. Kazılarda çıkarılan taş yazıtlarda, Patara Meclisi ve Patara halkının dönemin valisi Sextus Marcias'a hitaben, 'Likya halkını 8 yıl boyunca hiç rüşvet almadan, hakça yönettiğiniz için ve şehrimizi güzel yapılarla süslediğiniz için teşekkür ederiz' yazısı yer alıyor.

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539 yıl sonra ortaya çıkan gerçek! Patara Deniz Feneri'ne deprem önlemi

KURUL RAPORU ONAYLADI
1481 yılında meydana gelen depremde yıkıldığı değerlendirilen deniz fenerinin, restorasyondan sonraki yıllarda olası deprem veya tsunamide yıkılmaması için, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürlüğü'nce teknik rapor hazırlandı. Dr. Cenk Üstündağ tarafından hazırlanan rapor, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca onaylandı.

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539 yıl sonra ortaya çıkan gerçek! Patara Deniz Feneri'ne deprem önlemi

RODOS DEPREMİNDE YIKILMIŞ
Raporda, 15'inci yüzyılda meydana gelen Rodos depreminde yıkıldığı düşünülen Patara Antik Deniz Feneri'nin, orijinal yapım teknikleri ayrıntılı ele alınıyor. Kule, yeterli dayanıma sahip olduğu tespit edilen mevcut yapı taşları kullanılarak yeniden ayağa kaldırılacak. Eksik veya yeterli dayanıma sahip olmayan taşların yerine özgün taşların petrografik analizinde elde edilen sonuçlar dikkate alınarak yeni taşlar kullanılacak.