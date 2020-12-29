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29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 539 yıl sonra ortaya çıkan gerçek! Patara Deniz Feneri'ne deprem önlemi 539 yıl sonra ortaya çıkan gerçek! Patara Deniz Feneri'ne deprem önlemi Roma İmparatoru Neron tarafından M.S. 54 yılında inşa ettirilen ve 1481 yılında meydana gelen depremde yıkıldığı değerlendirilen 26 metre uzunluğundaki Patara Deniz Feneri'nin, orijinal taşlarıyla yeniden restoresinde olası bir deprem ve tsunamiye karşı hazırlanan statik rapor onaylandı. 26 metrelik kule, depreme karşı güçlendirilecek. Giriş Tarihi: 29.12.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 09:21
Bu yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca turizmde tema olarak belirlenen Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde, 32 yıl önce Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fahri Işık ve eşi Havva İşkan Işık tarafından başlatılan kazılarda bugüne kadar yüzlerce tarihi eser ortaya çıkarıldı.
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Bu eserlerden en önemlilerinden biri de MS 54 yılında Roma İmparatoru Neron tarafından yaptırılan Deniz Feneri. 2004 yılında dönemin kazı başkanı Prof. Dr. Fahri Işık ve daha sonra kazı başkanlığını devralan Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından ortaya çıkarılan fenere ait 2 bin 600 orijinal taş bulunuyor. Patara Yılı kapsamında, birçok tarihi eserle birlikte restorasyona başlanan deniz feneri, tamamlanan 6 metre podyumun üzerine, orijinal taşlarla yaklaşık 26 metre yüksekliğinde ve 6 metre çapında yeniden inşa edilecek.
NERON'UN PRESTİJ PROJESİ Roma İmparatoru Neron'un prestij projesi olduğu belirtilen deniz fenerinin üzerinde, kimin tarafından yapıldığı, yapım tarihiyle ilgili altın harflerle yazıt bulunuyor. Kazılarda çıkarılan taş yazıtlarda, Patara Meclisi ve Patara halkının dönemin valisi Sextus Marcias'a hitaben, 'Likya halkını 8 yıl boyunca hiç rüşvet almadan, hakça yönettiğiniz için ve şehrimizi güzel yapılarla süslediğiniz için teşekkür ederiz' yazısı yer alıyor. KURUL RAPORU ONAYLADI 1481 yılında meydana gelen depremde yıkıldığı değerlendirilen deniz fenerinin, restorasyondan sonraki yıllarda olası deprem veya tsunamide yıkılmaması için, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürlüğü'nce teknik rapor hazırlandı. Dr. Cenk Üstündağ tarafından hazırlanan rapor, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca onaylandı. RODOS DEPREMİNDE YIKILMIŞ Raporda, 15'inci yüzyılda meydana gelen Rodos depreminde yıkıldığı düşünülen Patara Antik Deniz Feneri'nin, orijinal yapım teknikleri ayrıntılı ele alınıyor. Kule, yeterli dayanıma sahip olduğu tespit edilen mevcut yapı taşları kullanılarak yeniden ayağa kaldırılacak. Eksik veya yeterli dayanıma sahip olmayan taşların yerine özgün taşların petrografik analizinde elde edilen sonuçlar dikkate alınarak yeni taşlar kullanılacak.