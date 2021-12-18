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50.000 TL'lik soruda joker hakkını unuttu! Milyoner'de böylesi ne görüldü ne duyuldu! Son pişmanlık fayda etmedi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde yarışmacı performanslarından belki de en ilgi çekici olanı Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan 27 yaşındaki Naz Köklü'ye aitti. 50.000 TL'lik soruya kadar başarıyla ilerleyen Köklü, öyle bir hata yaptı ki son pişmanlığını dile getirse de fayda etmedi. İşte Milyoner'in yeni bölümüne damga vuran o an ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 18.12.2021 00:56 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 00:58
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50.000 TL’lik soruda joker hakkını unuttu! Milyoner’de böylesi ne görüldü ne duyuldu! Son pişmanlık fayda etmedi

ATV'nin fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne 50.000 TL'lik soruda joker hakkını unutan yarışmacı damga vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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50.000 TL’lik soruda joker hakkını unuttu! Milyoner’de böylesi ne görüldü ne duyuldu! Son pişmanlık fayda etmedi

Yarışmada son derece iyi bir performans gösteren Naz Hanım'ın yaptığı hata Milyoner tarihine geçen anların yaşanmasına sebebiyet verdi.

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50.000 TL’lik soruda joker hakkını unuttu! Milyoner’de böylesi ne görüldü ne duyuldu! Son pişmanlık fayda etmedi

İşte Milyoner'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve cevapları...

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50.000 TL’lik soruda joker hakkını unuttu! Milyoner’de böylesi ne görüldü ne duyuldu! Son pişmanlık fayda etmedi
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50.000 TL’lik soruda joker hakkını unuttu! Milyoner’de böylesi ne görüldü ne duyuldu! Son pişmanlık fayda etmedi