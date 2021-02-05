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5 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu: 68 parça yemek takımı, nevresim takımı, tekstil ürünleri dikkat çekiyor
BİM 5 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bu hafta sürpriz ürünler müşterilerini bekliyor. BİM marketlerin cuma günü kampanyaları arasında yemek takımı, ankastre set, termoslu filtre kahve makinesi, çelik çaydanlık, fanuslu paste seti 7 parça, dikdörtgen sunum tabağı, 2'li desenli oval tabak, 3'lü desenli tepsili oval kase, opak tabaklı çay seti 12 parça gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. 5 Şubat 2012 BİM aktüel ürünler kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte güncel liste...
Giriş Tarihi: 05.02.2021 09:08Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 09:08