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Haberler Galeri 5 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu: 68 parça yemek takımı, nevresim takımı, tekstil ürünleri dikkat çekiyor

5 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu: 68 parça yemek takımı, nevresim takımı, tekstil ürünleri dikkat çekiyor

BİM 5 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bu hafta sürpriz ürünler müşterilerini bekliyor. BİM marketlerin cuma günü kampanyaları arasında yemek takımı, ankastre set, termoslu filtre kahve makinesi, çelik çaydanlık, fanuslu paste seti 7 parça, dikdörtgen sunum tabağı, 2'li desenli oval tabak, 3'lü desenli tepsili oval kase, opak tabaklı çay seti 12 parça gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. 5 Şubat 2012 BİM aktüel ürünler kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte güncel liste...

Giriş Tarihi: 05.02.2021 09:08 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 09:08
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5 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu: 68 parça yemek takımı, nevresim takımı, tekstil ürünleri dikkat çekiyor

Bu hafta BİM'de neler olacak? 5 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. BİM marketlerin her hafta satışa çıkardığı cuma kampanyaları sürpriz ürünlerle dolu. Her kategoriden ürünlerin yer aldığı 5 Şubat indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. İşte BİM 5 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu: 68 parça yemek takımı, nevresim takımı, tekstil ürünleri dikkat çekiyor

Kütahya Seramik 68 Parça Çift Dekorlu Kare Yemek Takımı

• 6 adet servis tabağı
• 6 adet çukur tabak
• 6 adet kase
• 6 adet pasta tabağı
• 6 adet çay&kahve fincanı (porselen)
• 6 adet fincan tabağı
• 6 adet kahve fincanı
• 6 adet fincan tabağı
• 6 adet çay bardağı (cam)
• 6 adet çay tabağı
• 1 adet demlik + kapak
• 4 adet joker kase
• 2 adet kare kayık tabak

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5 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu: 68 parça yemek takımı, nevresim takımı, tekstil ürünleri dikkat çekiyor

Kumtel
Dinamik Ankastre Set

999,00 TL

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5 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu: 68 parça yemek takımı, nevresim takımı, tekstil ürünleri dikkat çekiyor

Abdullah Efendi Keyif
Türk Kahvesi Makinesi

• Közde pişirme teknolojisi
• Tek tuşla kahve hazırlama

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5 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu: 68 parça yemek takımı, nevresim takımı, tekstil ürünleri dikkat çekiyor

Fakir Chaiwan
Çay Makinesi

• 1.8 L su ısıtıcı
• 1 L demlik