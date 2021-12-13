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5 gün önce barıştığı eşi tarafından katledildi! Acılı baba: Kızımı para için öldürdü

Adana'da beş gün önce barışıp tekrar bir araya geldiği eşi 27 yaşındaki Ömer Sancar tarafından pompalı tüfekle katledilen 28 yaşındaki Nazik Sancar son yolculuğuna uğurlandı. Damadı için en ağır cezayı talep eden acılı baba Ali Kumsal (64), "Giyim mağazasında çalışıyordu, çıkarılınca 48 bin lira tazminat aldı. O parayla altın aldı. Eşi, kızıma altınları vermesi için baskı yaptı" diye konuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 13.12.2021 16:40 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 16:52
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5 gün önce barıştığı eşi tarafından katledildi! Acılı baba: Kızımı para için öldürdü

Olay, geçen gün saat 21.30 sularında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde yaşandı.

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5 gün önce barıştığı eşi tarafından katledildi! Acılı baba: Kızımı para için öldürdü

Bir binanın 11'inci katında yaşayan Nazik Sancar ile oto galeride çalışan eşi Ömer Sancar arasında iddiaya göre para meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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5 gün önce barıştığı eşi tarafından katledildi! Acılı baba: Kızımı para için öldürdü

4 EL ATEŞ ETTİ

Tartışma büyüyünce Ömer Sancar, evdeki pompalı tüfek ile eşi Nazik'e 4 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Nazik Sancar, kanlar içinde yere yığıldı.

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5 gün önce barıştığı eşi tarafından katledildi! Acılı baba: Kızımı para için öldürdü

Ömer Sancar ise polisi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti.

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5 gün önce barıştığı eşi tarafından katledildi! Acılı baba: Kızımı para için öldürdü

HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheli, adrese sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.