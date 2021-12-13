5 gün önce barıştığı eşi tarafından katledildi! Acılı baba: Kızımı para için öldürdü

Adana'da beş gün önce barışıp tekrar bir araya geldiği eşi 27 yaşındaki Ömer Sancar tarafından pompalı tüfekle katledilen 28 yaşındaki Nazik Sancar son yolculuğuna uğurlandı. Damadı için en ağır cezayı talep eden acılı baba Ali Kumsal (64), "Giyim mağazasında çalışıyordu, çıkarılınca 48 bin lira tazminat aldı. O parayla altın aldı. Eşi, kızıma altınları vermesi için baskı yaptı" diye konuştu.