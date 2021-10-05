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5 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM Salı indirimleri neler?
BİM 5 Ekim indirimleri başladı. Her hafta salı günleri kampanyalı ürünleri müşterilerin beğenisine sunan BİM marketler bu hafta sporculara özel bazı ürünleri satışa çıkardı. Öte yandan bakım ürünleri de bu hafta indirim listesinde yer aldı. BİM marketlerin salı günü kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte 5 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...