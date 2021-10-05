05 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 5 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM Salı indirimleri neler?

5 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM Salı indirimleri neler?

BİM 5 Ekim indirimleri başladı. Her hafta salı günleri kampanyalı ürünleri müşterilerin beğenisine sunan BİM marketler bu hafta sporculara özel bazı ürünleri satışa çıkardı. Öte yandan bakım ürünleri de bu hafta indirim listesinde yer aldı. BİM marketlerin salı günü kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte 5 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2021 10:50
  • 1
  • 13
5 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM’de hangi ürünler olacak? BİM Salı indirimleri neler?

5 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı günü indirimlerini merak eden vatandaşlar, arama motorunda güncel kataloğu sorgulamaya başladı. Haftanın kampanyalı ürünler listesini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 5 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
5 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM’de hangi ürünler olacak? BİM Salı indirimleri neler?

Protein Tozu

• 150 g

Karabuğday Patlağı

• Glutensiz
• Yüksek Lif

  • 3
  • 13
5 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM’de hangi ürünler olacak? BİM Salı indirimleri neler?

Yüksek Proteinli Kakaolu Fındık Kreması

• 330 g

Şeker İlavesiz Yüksek Proteinli Çikolata

• 70 g

Şeker İlavesiz Çikolata Kaplı Nohut Unlu Draje

• Yüksek lif
• 80 g

  • 4
  • 13
5 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM’de hangi ürünler olacak? BİM Salı indirimleri neler?

Fıstık Ezmesi

• 320 g
• %100 yer fıstığı

Hurma Topları

• 96 g

Dolgulu Hurma Topları

• 96 g

  • 5
  • 13
5 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM’de hangi ürünler olacak? BİM Salı indirimleri neler?

İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi

• 350 g

Fit Karışım Kuruyemiş

• 150 g

Kahveli Multivitaminli İçecek

• 4x250 ml

İzotonik Sporcu İçeceği

• 500 ml