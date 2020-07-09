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5 dakika içerisinde yerle bir oldu! Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını kurtardı...

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünkü yağışta evden çıkarmak için ikna edemediği kayınpederini kolundan tutarak zorla çıkaran Muazzez Uzunyakup, 3 katlı binanın 5 dakika sonra yıkılması nedeniyle olayın şokunu atlatmaya çalışıyor. Muazzez Uzunyakup, "Babamı iterek dışarı çıkardım. Çok ağladım ve üstümü başımı yırttım dışarıya çıkmıyor diye" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 09.07.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 17:09
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5 dakika içerisinde yerle bir oldu! Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını kurtardı...

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünkü yağışta evden çıkarmak için ikna edemediği kayınpederini kolundan tutarak zorla çıkaran Muazzez Uzunyakup, 3 katlı binanın 5 dakika sonra yıkılması nedeniyle olayın şokunu yaşıyor.

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5 dakika içerisinde yerle bir oldu! Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını kurtardı...

Köprübaşı ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, yaklaşık 35 yıllık binanın zeminine hasar verdi.

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5 dakika içerisinde yerle bir oldu! Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını kurtardı...

Binadan sesler geldiğini farkeden ve kayınpederi Abdullah Uzunyakup'u uyaran Muazzez Uzunyakup, zeminde suların biriktiğini gördü.

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5 dakika içerisinde yerle bir oldu! Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını kurtardı...

Kayınpederinin evden çıkmak istememesi nedeniyle paniğe kapıldığını anlatan Uzunyakup, yaptığı açıklamada, "Babamla birlikte içerideyken evi su bastı. Evin çökeceğini söyledim babam da 'öyle bir şey olmaz' dedi. Babamı zorla dışarı çıkardım. Çantamı aldım ve 5 dakika sonra bina yıkıldı." dedi.

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5 dakika içerisinde yerle bir oldu! Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını kurtardı...

Olayın etkisinden halen kurtulamadığına işaret eden Uzunyakup, "Allah'ım bizleri çocuklarımıza ve ailemize bağışladı. Binlerce kez şükrediyoruz. Babamı iterek dışarı çıkardım. Çok ağladım ve üstümü başımı yırttım dışarıya çıkmıyor diye. Allah bana o anda bir cesaret verdi." ifadesini kullandı.