HaberlerGaleri5 dakika içerisinde yerle bir oldu! Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını kurtardı...
5 dakika içerisinde yerle bir oldu! Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını kurtardı...
Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünkü yağışta evden çıkarmak için ikna edemediği kayınpederini kolundan tutarak zorla çıkaran Muazzez Uzunyakup, 3 katlı binanın 5 dakika sonra yıkılması nedeniyle olayın şokunu atlatmaya çalışıyor. Muazzez Uzunyakup, "Babamı iterek dışarı çıkardım. Çok ağladım ve üstümü başımı yırttım dışarıya çıkmıyor diye" açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 09.07.2020 17:07Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 17:09