4500 dönüm kül oldu! Gelibolu'daki yangı helikopter pilotu anlattı

Gelibolu'daki yangına müdahale ettikleri anları anlatan Altan Dardağan, o anlara ilişkin çektiği cep telefonu görüntülerini paylaştı. Altan Dardağan, "Bizimkiler normal bir uçuş olmuyor. Adrenalin çok yüksek oluyor. Tabii altınızda da büyük bir yük taşıyorsunuz. Bununla beraber rüzgâr çok yoğun, rüzgâra karşı uçuyorsunuz. Türbülans oluyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 09.07.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 10:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL