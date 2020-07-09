4500 dönüm kül oldu! Gelibolu'daki yangı helikopter pilotu anlattı Gelibolu'daki yangına müdahale ettikleri anları anlatan Altan Dardağan, o anlara ilişkin çektiği cep telefonu görüntülerini paylaştı. Altan Dardağan, "Bizimkiler normal bir uçuş olmuyor. Adrenalin çok yüksek oluyor. Tabii altınızda da büyük bir yük taşıyorsunuz. Bununla beraber rüzgâr çok yoğun, rüzgâra karşı uçuyorsunuz. Türbülans oluyor" ifadelerini kullandı. Giriş Tarihi: 09.07.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 10:14
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınına hem karadan hem havadan müdahale edildi. İstanbul'dan bölgeye giden yangın söndürme helikopteri pilotu Altan Dardağan o yangına müdahale anlarını anlattı.
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına karadan yapılan müdahalenin yanı sıra havadan yapılan çalışmalarda yangın söndürme uçak ve helikopterleri görev aldı.
Yangına müdahale etmek amacıyla İstanbul Beykoz'da bulunan Poyraz Orman Yangın Harekât Merkezi'nde görevli yangın söndürme helikopteri pilotu Altan Dardağan, Çanakkale'ye gitti.
Görevini başarıyla tamamlayan Dardağan, Beykoz'daki harekât merkezine geri döndü. Yangına müdahale ettikleri anları anlatan Altan Dardağan, o anlara ilişkin çektiği cep telefonu görüntülerini paylaştı. Görüntülerde geniş alana yayılan yangın, gökyüzüne yükselen dumanlar ve helikopterle müdahale anları yer aldı.
"AYNI ANDA HEPİMİZE EMRİ GELDİ"
İhbar alınır alınmaz 7 dakika gibi kısa bir sürede havalandıklarını belirten Altan Dardağan, "İhbarları ortak grubumuzdan görüyoruz. İlk olarak oradan gördük. Pilotlar güne başladıklarında meteorolojiyi ve NOTAM'ı takip eder. Meteoroloji birkaç gündür aşırı rüzgâr gösteriyordu.