45 yıllık bakır ocaklarda pişiyor: Bu tatlı hem doğal hem ekonomik, kilosu 180 TL

Konya'da el yapımı tel kadayıf, fabrikasyon ürünlere adeta meydan okuyor. İçinde sadece un ve su bulunan, hiçbir katkı maddesi içermeyen bu doğal lezzetin kilosu 180 liraya satılıyor. Ustasına göre, "Fabrikasyon ürünlerle arasında dağlar kadar fark var."

Konya'da tatlı üretiminde yoğun mesai harcanırken, el işçiliğiyle bakır tepside hazırlanan geleneksel tel kadayıf büyük ilgi görüyor. Üretiminde yalnızca un ve su kullanılan, hiçbir katkı maddesine yer verilmeyen bu lezzet, hem doğallığı hem de cebi yormayan fiyatıyla vatandaşın sofrasından eksik olmuyor.

OCAKLAR 45 YIL ÖNCE KAHRAMANMARAŞ'TA YAPILDI Mesaisini anlatan kadayıf ustası Hakan Güvez, işin sırrının dövme bakırda ve doğallıkta olduğunu belirtti. Güvez, "Elimizden geldiğince işimizin başındayız. Bizim malzememiz un ve su, başka hiçbir katkı maddemiz yok. Tamamen doğaldır. Bu bakır ocağı 45 sene önce Kahramanmaraş'ta yaptırdık. Bunlar dövme bakırdır, evdeki sinilere benzemez" dedi.

"FABRİKASYONLA ARASINDA DAĞLAR KADAR FARK VAR" El yapımı kadayıfın fabrikasyon ürünlerden çok daha kaliteli olduğunu aktaran Güvez, "Fabrikasyon kadayıfla dökme kadayıfın arasında yenirken dağ kadar fark olur. Lezzet açısından olur, şerbet emme açısından olur. Bunu yediğin zaman farkını anlarsın. Bu farkı ancak yemekle bilirsin" ifadelerini kullandı.

KİLOSU 180 LİRADAN SATILIYOR Tel kadayıfın kilo bazında 180 lira satışa sunulduğunu belirten usta Güvez, "Tepsideki 1 kilo kuru tel kadayıftan 3-3,5 kilo tatlı çıkar. Onun için bence en doğal, en ucuz, herkesin erişebileceği bir tatlı türü" şeklinde konuştu.