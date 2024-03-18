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400 yıllık köyü talan ettiler! Eline kazma kürek alan oraya gidiyor
Sivas'ta 1980'den sonra göç veren, köylülerin başka bir bölgeye taşınması ile zamanla harabe haline dönen 400 yıllık Emirhan köyü, definecilerin hedefi oldu. Muhtar isyan etti: Geleceğin güzelliklerini mahvediyorlar, bu konudan çok şikayetçiyiz. Buraları gelip, kazıyorlar. Burada bir de yaban keçileri var. Kaçak avcılar da gelip, onları avlıyor. Bu konulardan çok rahatsızız...