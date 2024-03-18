400 yıllık köyü talan ettiler! Eline kazma kürek alan oraya gidiyor

Köyümüzün yaklaşık 400 yıllık bir tarihi var. En büyük sorunlarımızdan birisi de defineciler. Emirhan, denildiğinde akla ilk gelen şey define. Geleceğin güzelliklerini mahvediyorlar, bu konudan çok şikayetçiyiz. Buraları gelip, kazıyorlar. Burada bir de yaban keçileri var. Kaçak avcılar da gelip, onları avlıyor. Bu konulardan çok rahatsızız" diye konuştu...