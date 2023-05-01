400 bin TL’lik Şener Şen sorusu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı ters köşe yaptı

Kim Milyoner Olmak İster'de tüm jokerlerini kullanarak 400 bin TL'lik soruyu gören ve yarışmacı izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. 1 milyon TL'lik zorlu zirveye adım adım ilerleyen yarışmacı "1990 yapımı 'Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni' filminin afişinde, filmin başrol oyuncusu Şener Şen hangisinin üzerine binmiş şekilde tasvir edilir?" sorusunda verdiği cevap ile ters köşe oldu. Doğru yanıtı veremeyen yarışmacı, usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun "Umarım elenmezsin" temennisine rağmen 30 bin TL ile evinin yolunu tuttu. İşte o sorunun doğru yanıtı ve yarışmacının verdiği yanıt…