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40 yılık çift arasında kanlı kavga! Vazo ile birbirlerine saldırdılar

Aksaray'da Mevlüt Ç. ve Yeter Ç. Çifti arasında evde kavga yaşandı. Olay büyüyünce çift vazoyla birbirini başından yaraladı. Hastaneye kaldırılan çiften Mevlüt Ç., gazetecilere ''Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu'' ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 11.01.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 10:50
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40 yılık çift arasında kanlı kavga! Vazo ile birbirlerine saldırdılar

Çift arasındaki kanlı kavga saat 08.30 sıralarında Paşacık Mahallesi'nde meydana geldi.

Mevlüt Ç. ile eşi Yeter Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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40 yılık çift arasında kanlı kavga! Vazo ile birbirlerine saldırdılar

VAZOLAR KONUŞTU
Tartışmanın büyümesi üzerine Mevlüt Ç., eline geçirdiği vazoyla eşinin başına vurdu.

Yeter Ç. de bir kısmı kırılan vazoyu alıp, eşinin başına vurarak yaraladı.

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40 yılık çift arasında kanlı kavga! Vazo ile birbirlerine saldırdılar

Çift, kanlar içinde kalırken, gürültüyü duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Çift, gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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40 yılık çift arasında kanlı kavga! Vazo ile birbirlerine saldırdılar

"40 YILDIR İLK KAVGAMIZ"
Mevlüt Ç., gazetecilerin 'Neden yaptınız, pişman mısınız?' sorusuna, ''Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu'' dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.