40 yılık çift arasında kanlı kavga! Vazo ile birbirlerine saldırdılar

Aksaray'da Mevlüt Ç. ve Yeter Ç. Çifti arasında evde kavga yaşandı. Olay büyüyünce çift vazoyla birbirini başından yaraladı. Hastaneye kaldırılan çiften Mevlüt Ç., gazetecilere ''Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu'' ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 11.01.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 10:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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