40 köpek vahşice öldürülüp çöpe atıldı! Sorumlusu CHP’li Edremit Belediyesi mi?

Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 12:16 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Balıkesir'de CHP'li Edremit Belediyesi'ne ait depolama alanında 40 köpeğin öldürülüp çöpe atıldığı ortaya çıktı. Hayvanseverler duruma tepki gösterirken, ölen köpeklerin çoğunda belediyeye ait küp bulundu.

Balıkesir'de korkunç bir olay ortaya çıktı. Bir kısmı çuvallara doldurulmuş olan toplam 40 köpeğin öldürülüp çöpe atıldığı belirlendi. Ölenlerin büyük kısmında Edremit Belediyesi'ne ait küp bulunması, olayın vahametini daha da artırdı. Masum canlıların bu şekilde yaşamına son verilmesi, bölgede büyük bir şok ve üzüntü yarattı.

Sabah'ta yer alan habere göre, hayvan severlerin ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Çöplükte yapılan incelemelerde köpeklerin kulaklarında Edremit Belediyesi'nin küpelerinin olduğu ve çevresinde ise çok sayıda ameliyat eldiveninin bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, köpeklerin ölüm sebebinin araştırıldığı öğrenildi.

EDREMİT BELEDİYESİ'NİN ESKİ BESLEME ALANI

Tepki çeken skandalın ardından olay yerinde toplanan onlarca hayvan sever duruma tepki gösterdi. Hayvan Aktivisti Arzu Ölmez yaptığı açıklamada, "Burası Edremit Belediyesi'nin eski besleme alanı, hemen alt kısımda da belediyeye ait kademe birimi bulunuyor. Bu bir şahıs işi değil. Köpeklerin yanlarında ameliyat eldivenleri var. Bunu kim yapabilir" dedi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çöp alanına giden yollardaki tüm güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı.

Ekiplerin incelemeleri sonucunda köpeklerin nasıl öldürüldüğü ve alana nasıl getirildiği netleşmeyi beklerken, Edremit Belediyesi'nden skandal açıklama geldi.