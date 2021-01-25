'KENDİ AĞIRLIĞINDA YÜK TAŞIYORDU'

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz, bebeğin Muş'ta 32 haftalıkken sezaryen ile 3 kilo 300 gram olarak doğduktan sonra kuyruk sokumu kısmında dev kitle görüldüğünü anlattı. Ersöz, "Oradaki doktor arkadaşlar bizi aradı. Biz de acil olarak ameliyat edilmesi gerektiğini söyledik ve hastanemize kabul ettik. Bebeğin annesi ameliyat olmuştu, babası ile il dışında çalıştığı için ambulans ile tek başına getirildi. Hastamız salı günü doğmuştu, biz de doğumunun 20'nci saatinde ameliyat ettik ve 4 saat sürdü.