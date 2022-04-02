4 yaşındaki çocuk anneannesinin telefonundan o uygulamaya basınca olanlar oldu!  Polis harekete geçti

"BU KADAR KISA SÜREDE POLİSİN KAPIYA GELMESİ MÜTHİŞ BİR ŞEY"

Uygulamanın ne kadar önemli olduğunu aktaran Adil Ersoy ise "Bu kadar kısa sürede polisin kapıya gelmesi müthiş bir şey. Çocukların telefonla oynaması, eşimin telefonla konuşması ve kapattıktan 2 dakika sonra polisin gelmesi gerçekten güzel. Polisleri kapıda görünce tabi çıktık torunumdan dolayı yanlışlıkla basıldığını anlattık. Polisler kontrol ettiler, tutanak tutuldu ve imzalar atıldı. Uygulama güzel Sapanca ile burasının arası 15 -20 dakikalık bir süre onlar KADES uygulamasına basıldığı anda yola çıkmışlar. İnsan başını yastığa koyduğunda daha nasıl güvende hissedebilir. Allah devletimize zeval vermesin bu sistem müthiş bir sistem. Ne kadar bir kadın, erkek veya canlıda olsa bu ülkenin gücünü gösterir. Şuan Ukrayna ve Suriye'yi görüyoruz. Bu ülkelerde insanlar evlerinde yatamazken biz çok basit bir sistemle, yanlışlıkla bile bastığınızda 5 dakika içerisinde kapınıza polis geliyor" diye konuştu.