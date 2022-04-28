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Haberler Galeri 4 gün öncesinden soğan, biber, tuz ve çeşitli baharatlarla terbiye ediliyor! O ilimizin tescilli lezzeti

4 gün öncesinden soğan, biber, tuz ve çeşitli baharatlarla terbiye ediliyor! O ilimizin tescilli lezzeti

Erzurum'da yüksek rakımda yetişen koyun ve kuzuların etiyle yapılan, özel baharatlarla hazırlanarak odun ateşinde pişirilen cağ kebabı, ramazanda da tüketiliyor. 22 Şubat 2010'da coğrafi işaretle tescillenen lezzeti cağ kebabının yapıldığı et, pişirilmeden yaklaşık 4 gün öncesinden soğan, biber, tuz ve çeşitli baharatlarla terbiye ediliyor.

Giriş Tarihi: 28.04.2022 10:24
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4 gün öncesinden soğan, biber, tuz ve çeşitli baharatlarla terbiye ediliyor! O ilimizin tescilli lezzeti

Erzurum'da yüksek rakımda yetişen koyun ve kuzuların etiyle yapılan, özel baharatlarla hazırlanarak odun ateşinde pişirilen cağ kebabı, ramazanda da tüketiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4 gün öncesinden soğan, biber, tuz ve çeşitli baharatlarla terbiye ediliyor! O ilimizin tescilli lezzeti

Erzurum'un 22 Şubat 2010'da coğrafi işaretle tescillenen lezzeti cağ kebabının yapıldığı et, pişirilmeden yaklaşık 4 gün öncesinden soğan, biber, tuz ve çeşitli baharatlarla terbiye ediliyor. Dinlendirme aşamasının ardından etler parçalar halinde "cağ" adı verilen şişlere takılıyor.

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4 gün öncesinden soğan, biber, tuz ve çeşitli baharatlarla terbiye ediliyor! O ilimizin tescilli lezzeti

Yatık olarak özel odun ateşinde pişirilen cağ kebabının, ateşin kuvveti ve yakınlığı, yavaş yavaş pişirilmesi ve yüksek rakımda beslenen koyun ile kuzu etlerinin kullanılması gibi nedenlerle özel bir tadı bulunuyor.

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4 gün öncesinden soğan, biber, tuz ve çeşitli baharatlarla terbiye ediliyor! O ilimizin tescilli lezzeti

Ramazan ayında da kentteki birçok işletme, iftarda müşterilerine cağ kebabı sunuyor.

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4 gün öncesinden soğan, biber, tuz ve çeşitli baharatlarla terbiye ediliyor! O ilimizin tescilli lezzeti

KOYUN VE KUZU ETİNDEN YAPILIYOR

Cağ kebabı ustalarından Şakir Aktaş, AA muhabirine, cağın Erzurum'a has bir kebap olduğunu söyledi.

Kebabın koyun ve kuzu etinden yapıldığını, kendilerinin işletmede yaptıkları cağda kuzu eti kullandıklarını anlatan Aktaş, odun ateşinde yavaş yavaş pişen kebabın lezzetinin arttığını belirtti.