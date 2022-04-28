4 gün öncesinden soğan, biber, tuz ve çeşitli baharatlarla terbiye ediliyor! O ilimizin tescilli lezzeti

Erzurum'da yüksek rakımda yetişen koyun ve kuzuların etiyle yapılan, özel baharatlarla hazırlanarak odun ateşinde pişirilen cağ kebabı, ramazanda da tüketiliyor. 22 Şubat 2010'da coğrafi işaretle tescillenen lezzeti cağ kebabının yapıldığı et, pişirilmeden yaklaşık 4 gün öncesinden soğan, biber, tuz ve çeşitli baharatlarla terbiye ediliyor.

Giriş Tarihi: 28.04.2022 10:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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