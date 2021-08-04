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Haberler Galeri 4 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Termos çeşitleri, kamp ve plaj sandalyesi, kulak içi kulaklık...

4 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Termos çeşitleri, kamp ve plaj sandalyesi, kulak içi kulaklık...

ŞOK 4 Ağustos indirimleri başladı. Çarşamba günleri birçok ürünü müşterilerinin beğenisine sunan ŞOK marketler, bu hafta gıda ve kamp ürünlerini satışa çıkardı. Dondurma, bisküvi, meşrubat, dondurulmuş pizza, deodorant, tarak hediyeli şampuan, kulak içi kulaklık, kablolu kulaklık, termos çeşitleri gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. 4 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunu sizler için sayfamızda bir araya getirdik.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2021 10:10
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4 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Termos çeşitleri, kamp ve plaj sandalyesi, kulak içi kulaklık...

ŞOK'ta bu hafta neler var? 4 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile kampanyalı ürünler belli oldu. Bu hafta birçok ihtiyacı karşılayacak ürünler raflarda yerini aldı. Kamp malzemelerinden atıştırmalık ürünlere çeşit çeşit ürünler müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, ŞOK'ta çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Termos çeşitleri, kamp ve plaj sandalyesi, kulak içi kulaklık...

Golf Maraşım
* 500 ml
* Sade
/Çikolatalı&Sade
/Antep fıst.&Sade

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4 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Termos çeşitleri, kamp ve plaj sandalyesi, kulak içi kulaklık...

Eti Negro 4'lü

2'li fırsat paketi, 1lt Pepsi / 1lt Fruko

Dr. Oetker Special Karışık Pizza 4'lü

  • 4
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4 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Termos çeşitleri, kamp ve plaj sandalyesi, kulak içi kulaklık...

Golf Maraşım Kesme

* 650 ml

* Sade

  • 5
  • 12
4 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Termos çeşitleri, kamp ve plaj sandalyesi, kulak içi kulaklık...

Fa Deo
* 150 ml+150 ml
*Soft control /Sport

Tarak Hediyeli Elseve Şampuan
* 450 ml
* Mucizevi yağ
/Arginine direnç
+Tarak