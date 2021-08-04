4 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Termos çeşitleri, kamp ve plaj sandalyesi, kulak içi kulaklık...

ŞOK 4 Ağustos indirimleri başladı. Çarşamba günleri birçok ürünü müşterilerinin beğenisine sunan ŞOK marketler, bu hafta gıda ve kamp ürünlerini satışa çıkardı. Dondurma, bisküvi, meşrubat, dondurulmuş pizza, deodorant, tarak hediyeli şampuan, kulak içi kulaklık, kablolu kulaklık, termos çeşitleri gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. 4 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunu sizler için sayfamızda bir araya getirdik.