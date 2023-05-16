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12 kiloyu verme sırrı ortaya çıktı! Cayır cayır yağ yakan Nurgül Yeşilçay diyeti! 35 günde mum gibi eridi! İşte zayıflama reçetesi...

Nurgül Yeşilçay diyeti araştırılıyor. Verdiği kilolarla adeta başka birine dönen ünlü oyuncunun zayıflama sırrı merak ediliyor. Cayır cayır yağlarından kurtulan Nurgül Yeşilçay, 35 günde adeta mum gibi eridi. 12 kilosunu bıçak gibi kesip attı, sosyal medyadan duyurdu. İşte cayır cayır yağ yakan Nurgül Yeşilçay diyeti...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2023 22:14 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 22:16
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35 günde mum gibi eridi! Cayır cayır yağ yakan Nurgül Yeşilçay diyeti! 12 kiloyu verme sırrı ortaya çıktı!

Nurgül Yeşilçay kilo verme yöntemi gündemdeki yerini aldı. Isınan havalar ve yaz sezonunun adım adım gelişi kilo verme sırlarını açığa çıkardı. Asmalı Konak ve İkinci Bahar gibi zamanına damga vuran dizilerde oynayan 47 yaşındaki oyuncunun azmi dikkatleri çekti. 35 günde mum gibi eriyen Nurgül Yeşilçay'ın sırrı araştırılıyor. Meğer 16 saat boyunca...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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35 günde mum gibi eridi! Cayır cayır yağ yakan Nurgül Yeşilçay diyeti! 12 kiloyu verme sırrı ortaya çıktı!

Yeşilçay'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı paylaşımda yüzündeki şişlik sosyal medyada gündem olmuştu. Yer aldığı proje için farklı bir tarza bürünmesi gerken Yeşilçay konuyla iligli açıklamada bulunmuştu.

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35 günde mum gibi eridi! Cayır cayır yağ yakan Nurgül Yeşilçay diyeti! 12 kiloyu verme sırrı ortaya çıktı!

Proje için gelen kilolarına dur demediğini aktaran ünlü oyuncu zayıflama sırrını açıkladı.

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35 günde mum gibi eridi! Cayır cayır yağ yakan Nurgül Yeşilçay diyeti! 12 kiloyu verme sırrı ortaya çıktı!

"YAKINDA KİLO MİLO ALIRIM"

Güzel oyuncu paylaşımlarından birine "Ya ben yakında kilo milo alırım bunu da koyayım gözümün önünde dursun" dedi.

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35 günde mum gibi eridi! Cayır cayır yağ yakan Nurgül Yeşilçay diyeti! 12 kiloyu verme sırrı ortaya çıktı!

İŞTE KİLO VERME SIRRI!

Protein ağırlıklı beslendiğini söyleyen Yeşilçay sırrını "16 saat aç kalıyorum, gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve peelingi yapıyorum" sözleriyle açıkladı.