12 kiloyu verme sırrı ortaya çıktı! Cayır cayır yağ yakan Nurgül Yeşilçay diyeti! 35 günde mum gibi eridi! İşte zayıflama reçetesi...

Nurgül Yeşilçay kilo verme yöntemi gündemdeki yerini aldı. Isınan havalar ve yaz sezonunun adım adım gelişi kilo verme sırlarını açığa çıkardı. Asmalı Konak ve İkinci Bahar gibi zamanına damga vuran dizilerde oynayan 47 yaşındaki oyuncunun azmi dikkatleri çekti. 35 günde mum gibi eriyen Nurgül Yeşilçay'ın sırrı araştırılıyor. Meğer 16 saat boyunca...