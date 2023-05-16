17 Mayıs 2023, Çarşamba
12 kiloyu verme sırrı ortaya çıktı! Cayır cayır yağ yakan Nurgül Yeşilçay diyeti! 35 günde mum gibi eridi! İşte zayıflama reçetesi...
Nurgül Yeşilçay diyeti araştırılıyor. Verdiği kilolarla adeta başka birine dönen ünlü oyuncunun zayıflama sırrı merak ediliyor. Cayır cayır yağlarından kurtulan Nurgül Yeşilçay, 35 günde adeta mum gibi eridi. 12 kilosunu bıçak gibi kesip attı, sosyal medyadan duyurdu. İşte cayır cayır yağ yakan Nurgül Yeşilçay diyeti...
Giriş Tarihi: 16.05.2023 22:14 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 22:16
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